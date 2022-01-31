تثبيت إي فوتبول 2022 الأصدار الأخير efootball 2022 للهواتف بكل سهولة

إي فوتبول بيس 22 أحدي العاب الفيديو جيم التي تحاكي كرة القدم والتي تعتبر واحدة من أفضل العاب كرة القدم علي الإطلاق وظهرت اللعبة للمرة الأولي في عام 1998 علي يد عملاق الألعاب الإلكترونية كونامي وأصدرت الشركة إلي الآن أكثر من 18 جزء من سلسلة efootball والتي كانت تعرف قديما باسم pes إلي أن قررت كونامي بتغير أسم اللعبة بشكل مفاجي وتعمل علي علي أغلب منصات الفيديو جيم مثل بلاي ستيشن وأكس بوكس وويندوز وتم أصدار الجزء الخاص بالهواتف عام 2014 وتعتبر لعبة بيس الأكثر شعبية إلي جانب لعبة فيفا وسوف نستعرض الان طريقة تثبيت بيس علي الهواتف الذكية والمواصفات المطلوبة في جهازك من أجل تشغيل اللعبة.

طريقة تشغيل إي قوتبول 22 للهواتف

في البداية يجب التأكد من أتصال الهاتف بشبكة الانترنت لتثبيت اللعبة.

ثم التوجهة إلي متجر التطبيقات الخاص بجهازك سواء كان جوجل بلاي أو أبل ستور.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي صندةق البحث وكتابة efootball.

ثم تظهر لك اللعبة في النتائج نقوم بالضغط عليها ثم النقر علي كلمة تثبيت.

تقوم بالانتظار عدة دقائق حتي يكتمل التحميل ثم نقوم بقتح اللعبة.

بعد فتح اللعبة تطلب منك بعض البيانات مثل الإسم والبريد الإلكتروني.

بعد ذلك تصبح اللعبة جاهزة للاستخدام وقضاء وقت ممتع.

متطلبات تشغيل إي فوتبول للهواتف

أولا تحتاج إلي مساحة تخزين فارغة في جهازك أكبر من 2 جيجا بايت.

كذلك تحتاج إلي ذاكرة مرور عشوائية 3 جيجا بايت علي الأقل حتي لا يحث لاج أثناء اللعب.

كذلك تحتاج إلي معالج رسومات رباعي النواة علي الأقل وذلك لجودة الجرافيك الخاص باللعبة.

يجب أن يكون نظام الشتغيل أندرويد الخاص بجهازك 8 فيما أعلي من ذلك.

أهم مميزات لعبة Efootball