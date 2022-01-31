علوم وتكنولوجيا

إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة وكيف يتم تثبيت efootball pes 2022 Konami

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة وكيف يتم تثبيت efootball pes 2022 Konami في المقال التالي

عمر شويل - جدة إي فوتبول بيس 2022 موبايل التي تطرحها شركة Konami الرائدة في اللعبة الأشهر علي مستوي العالم . وذلك بعد أن قامت الشركة المطورة بتحديث نسخة efootball pes 2021 وإطلاق النسخة الجديدة Pes 2022 . تلك اللعبة الأفضل بين الألعاب الإلكترونية والتي يتم البحث عن الطريقة المضمونة لكي ما يتم تثبيت efootball pes 2022 . علي الهواتف المختلفة ومن المتعارف عليه بأن لعبة PES eFootball منذ أن تم إطلاق أول نسخة منها عام 2006 وما زالت نجاح اللعبة مستمراً وفي أزدياد علي مستوي دول العالم . كما أن بيس موبايل 2022 حتي هذه اللحظة تخي عدد لاعبيها وتثبيت اللعبة علي الهواتف إلي ما يقرب 100 مليون . كذللك بجانب أن النسخة الجديدة بعد أن كانت تدعم أجهزة Play station 4،5 تأتي في هذا العام . لتكون بيس 2022 موبايل متاحة لكل أنواع الهواتف .

إي فوتبول بيس 2022 موبايل
efootball pes 2021

إي فوتبول بيس 2022 موبايل التحديث الأخير لهواتف أيفون وأند رويد

قام مطوري لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل داخل شركة Konami بإدخال تعديلات عديدة علي نسخة بيس 2021 . ليتم طرح نسخة PES 2022 الجديدة علي موقع الشركة والمتاجر الرسمية . وتلك التحديثات الجديدة تعمل عليها Konami منذ ديسمبر الماضي . كما أن إي فوتبول 2022 تتميز بالعديد من إضافات جديدة غير موجودة في النسخة السابقة . وذلك بقيام الشركة المطورة بإضافة دوري لكرة القدم من كافة الدوريات سواء بالاتحاد الأوروبي أو الدول العربية وغيرها علي مستوي العالم . بجانب إضافة تقنية جرافيك عالية الجودة لوضوح أعلي في بيس 2022 المميزة والتي ستشعر باختلاف كامل بها . عن النسخة السابقة efootball pes 2021 بجانب التعليق العربي داخل كافة المباريات وغيرها من المميزات .

المتطلبات الواجب توافرها في تثبيت إي فوتبول بيس 2022 موبايل

بيس PES 2022 للاندرويد حتي يتم تثبيتها علي الهاتف الخاص بك يتم توفير بعض متطلبات . خصصتها شركة Konami لكي ما يتم تثبيت اللعبة علي الهواتف وهي كالآتي :-

  1. المساحة الداخلية في تخزين اللعبة علي الهاتف تتطلب مساحة متوفرة بحجم 2.5GB .
  2. كما أن إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد تحديثاتها وصلت لحجم 2.5GB وتتطلب ذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن ذلك .
  3. يفضل أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي مساحة بقدر 4GB لتعمل efootball pes 2022 Konami  بشكل أفضل .
  4. كذلك بجانب معالج الهاتف الرسومي يجب أن لا يقل عن معالج رباعي النواة .
  5. كما أن PES eFootball تعمل علي أنظمة أند رويد 8 ، 9 ، 10 ويفضل أن يكون النظام 11 وهو أخر إصدار للأنظمة .

كيفية تشغيل وتثبيت بيس 2022 للأندرويد بدون نت

في بداية الأمر لكي ما تحصل علي نسخة بيس موبايل 2022 بدون أنترنت . يجب أولاً أن تقوم بالدخول علي المتجر الخاص بنوعية جوالك حتي تبدأ أولاً بتثبيت بيس 2022 للأندرويد بدون نت وخطواتها كالآتي :-

  • تثبيت efootball pes 2022 عبر تسجيل الدخول علي المتجر بتسجيل بيانات حسابك .
  • عبر الخانة المخصصة للبحث عن اللعبة يتم تسجيل اسم لعبة efootball pes 2022 Konami .
  • كما يتم دفع الثمن المحدد حسب كل دولة للعبة بيس Pes 2022 للاندرويد نسخة معدلة (بدون أنترنت) وتقريباً . سعرها المحدد داخل المملكة العربية السعودية ما يقرب من 35 ريال سعودي .
  • كذلك بعد الخطوات التي سبقت يتم الضغط علي مربع تثبيت بيس PES 2022 للاندرويد .
  • كما يتاح بعد أن يتم تثبيت efootball pes 2021 المعدلة بيس 2022 ربطها ببريدك الإلكتروني . لكي ما يتاح لعبها عبر مواقع التواصل المختلفة .
  • تلك الخطوات الخاصة بدفع ثمن وتثبيت بيس 2022 من المتجر الرسمي وبعد ذلك تتاح . بيس 2022 للأندرويد بدون نت .

موعد نزول إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة

إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد منذ أن تم طرح أول نسخة منها وقامت شركة Konami بتطويرها وتحديثها . بشكل مستمر وعادةً ما يكون تحديث بيس موبايل في أخر كل عام في شهر ديسمبر . كما يكون تثبيت اللعبة عبر موقع الشركة الرسمي والمتاجر المشاركة معها بشكل رسمي . وفيما يخص موعد نزول efootball pes 2022 Konami كان من المفترض أن يكون في هذا الشهر . لكن هناك معلومات متداولة بأن الموعد قد يكون تأجل لشهر مارس القادم .

إي فوتبول بيس 2022 موبايل النسخة المطورة والتي تم تعديل النسخة السابقة efootball pes 2021 . لكي ما يتم طرح النسخة الجديدة بيس 2022 علي موقع الشركة الرسمي والمتاجر الرسمية في الموعد المحدد لها من الشركة .

%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%AB%D9
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا