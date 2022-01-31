نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة وكيف يتم تثبيت efootball pes 2022 Konami في المقال التالي

عمر شويل - جدة إي فوتبول بيس 2022 موبايل التي تطرحها شركة Konami الرائدة في اللعبة الأشهر علي مستوي العالم . وذلك بعد أن قامت الشركة المطورة بتحديث نسخة efootball pes 2021 وإطلاق النسخة الجديدة Pes 2022 . تلك اللعبة الأفضل بين الألعاب الإلكترونية والتي يتم البحث عن الطريقة المضمونة لكي ما يتم تثبيت efootball pes 2022 . علي الهواتف المختلفة ومن المتعارف عليه بأن لعبة PES eFootball منذ أن تم إطلاق أول نسخة منها عام 2006 وما زالت نجاح اللعبة مستمراً وفي أزدياد علي مستوي دول العالم . كما أن بيس موبايل 2022 حتي هذه اللحظة تخي عدد لاعبيها وتثبيت اللعبة علي الهواتف إلي ما يقرب 100 مليون . كذللك بجانب أن النسخة الجديدة بعد أن كانت تدعم أجهزة Play station 4،5 تأتي في هذا العام . لتكون بيس 2022 موبايل متاحة لكل أنواع الهواتف .

إي فوتبول بيس 2022 موبايل التحديث الأخير لهواتف أيفون وأند رويد

قام مطوري لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل داخل شركة Konami بإدخال تعديلات عديدة علي نسخة بيس 2021 . ليتم طرح نسخة PES 2022 الجديدة علي موقع الشركة والمتاجر الرسمية . وتلك التحديثات الجديدة تعمل عليها Konami منذ ديسمبر الماضي . كما أن إي فوتبول 2022 تتميز بالعديد من إضافات جديدة غير موجودة في النسخة السابقة . وذلك بقيام الشركة المطورة بإضافة دوري لكرة القدم من كافة الدوريات سواء بالاتحاد الأوروبي أو الدول العربية وغيرها علي مستوي العالم . بجانب إضافة تقنية جرافيك عالية الجودة لوضوح أعلي في بيس 2022 المميزة والتي ستشعر باختلاف كامل بها . عن النسخة السابقة efootball pes 2021 بجانب التعليق العربي داخل كافة المباريات وغيرها من المميزات .

المتطلبات الواجب توافرها في تثبيت إي فوتبول بيس 2022 موبايل

بيس PES 2022 للاندرويد حتي يتم تثبيتها علي الهاتف الخاص بك يتم توفير بعض متطلبات . خصصتها شركة Konami لكي ما يتم تثبيت اللعبة علي الهواتف وهي كالآتي :-

المساحة الداخلية في تخزين اللعبة علي الهاتف تتطلب مساحة متوفرة بحجم 2.5GB . كما أن إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد تحديثاتها وصلت لحجم 2.5GB وتتطلب ذاكرة وصول عشوائي لا تقل عن ذلك . يفضل أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي مساحة بقدر 4GB لتعمل efootball pes 2022 Konami بشكل أفضل . كذلك بجانب معالج الهاتف الرسومي يجب أن لا يقل عن معالج رباعي النواة . كما أن PES eFootball تعمل علي أنظمة أند رويد 8 ، 9 ، 10 ويفضل أن يكون النظام 11 وهو أخر إصدار للأنظمة .

كيفية تشغيل وتثبيت بيس 2022 للأندرويد بدون نت

في بداية الأمر لكي ما تحصل علي نسخة بيس موبايل 2022 بدون أنترنت . يجب أولاً أن تقوم بالدخول علي المتجر الخاص بنوعية جوالك حتي تبدأ أولاً بتثبيت بيس 2022 للأندرويد بدون نت وخطواتها كالآتي :-

تثبيت efootball pes 2022 عبر تسجيل الدخول علي المتجر بتسجيل بيانات حسابك .

عبر تسجيل الدخول علي المتجر بتسجيل بيانات حسابك . عبر الخانة المخصصة للبحث عن اللعبة يتم تسجيل اسم لعبة efootball pes 2022 Konami .

. كما يتم دفع الثمن المحدد حسب كل دولة للعبة بيس Pes 2022 للاندرويد نسخة معدلة (بدون أنترنت) وتقريباً . سعرها المحدد داخل المملكة العربية السعودية ما يقرب من 35 ريال سعودي .

كذلك بعد الخطوات التي سبقت يتم الضغط علي مربع تثبيت بيس PES 2022 للاندرويد .

كما يتاح بعد أن يتم تثبيت efootball pes 2021 المعدلة بيس 2022 ربطها ببريدك الإلكتروني . لكي ما يتاح لعبها عبر مواقع التواصل المختلفة .

المعدلة بيس 2022 ربطها ببريدك الإلكتروني . لكي ما يتاح لعبها عبر مواقع التواصل المختلفة . تلك الخطوات الخاصة بدفع ثمن وتثبيت بيس 2022 من المتجر الرسمي وبعد ذلك تتاح . بيس 2022 للأندرويد بدون نت .

موعد نزول إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة

إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد منذ أن تم طرح أول نسخة منها وقامت شركة Konami بتطويرها وتحديثها . بشكل مستمر وعادةً ما يكون تحديث بيس موبايل في أخر كل عام في شهر ديسمبر . كما يكون تثبيت اللعبة عبر موقع الشركة الرسمي والمتاجر المشاركة معها بشكل رسمي . وفيما يخص موعد نزول efootball pes 2022 Konami كان من المفترض أن يكون في هذا الشهر . لكن هناك معلومات متداولة بأن الموعد قد يكون تأجل لشهر مارس القادم .

إي فوتبول بيس 2022 موبايل النسخة المطورة والتي تم تعديل النسخة السابقة efootball pes 2021 . لكي ما يتم طرح النسخة الجديدة بيس 2022 علي موقع الشركة الرسمي والمتاجر الرسمية في الموعد المحدد لها من الشركة .