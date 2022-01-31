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تثبيت جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي ومتطلبات Grand Theft Auto: The Trilogy

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عمر شويل - جدة تثبيت جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي ومتطلبات Grand Theft Auto: The Trilogy - ثقفني

تثبيت جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي النسخة الجديدة المطورة علي هواتف أند رويد المختلفة وهواتف أيفون وهواوي . لعبة Grand Theft Auto: The Trilogy الأكثر شهرة بين نسخ جراند ثفت أوتو 5 . تطرح اللعبة من الشركة المنتجة بتقنية ثلاثية الأبعاد وجرافيك أعلي من نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . كما أن شعبية GTA TRILOGY تخطت شعبية نسخة لعبة Grand Theft Auto: Vice city . وذلك لأن النسخة الجديدة مضاف لها قاعدة طائرات حاملة أسلحة متطورة يتم استخدامها في عمليات السطو المختلفة داخل اللعبة . كذلك بجانب أن gta trilogy للاندرويد تحتوي علي خصائص التحكم باللعب من داخلها . وفي مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل تثبيت جراند ثفت أوتو 5 ذا تريلوجي علي هواتف أند رويد وغيرها من الهواتف .

تثبيت جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي
gta trilogy للاندرويد

تثبيت جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي وما تحتويه اللعبة الجديدة

لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد ذا تريلوجي تحتوي علي العديد من المميزات التي تم إضافتها من الداخل . ونسرد هذه المميزات داخل لعبة GTA APK كالآتي :-

  1. تحتوي علي كمية مركبات حديثة أكثر من أي نسخة من نسخ جراند ثفت أوتو 5 تستخدم في عمليات المطاردات .
  2. كما أن لعبة GTA V الأصلية بها قاعدة طائرات هليكوبتر بنفس القاعدة الحقيقية في ولاية نيفادا الأمريكية .
  3. كذلك بجانب تمتع لعبة gta 5 للاندرويد ذا تريلوجي تحتوي علي خاصية تبديل ألوان السيارات بدايةً من موديلات 2010 .
  4. GTA V للاندرويد ذا تريلوجي تحتوي علي كميات من الأسلحة الحديثة المحمولة وغيرها من الأسلحة .
  5. كذلك تم ترقية وتحديث الرسوميات الخاصة باللعبة تجعله أقرب للواقع وذلك بفضل جودة ألجرافيك العالي بها .
  6. أيضاً لعبة Grand Theft Auto تم تحسين المستوي الصوتي داخلها بشكل أنقي مما سبق .
  7. كما تم إضافة العديد من الأدوات في GTA TRILOGY خاصة بالتحكم في كافة محتوياتها .

تثبيت جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي علي أجهزة الكمبيوتر والمواصفات الخاصة بها

  • لعبة gta trilogy للاندرويد تثبيتها علي الكمبيوتر يتطلب نسخة ويندوز 10 تقنية 64 بايت .
  • كما أن جراند ثفت أوتو 5 ذا تريلوجي يتم توفير معالج داخل الكمبيوتر AMD FX-6300 .
  • أو يمكن أن يكون المعالج لجهاز الكمبيوتر معالج بتقنية INTEL CORE i5 6600K .
  • يجب أن تكون سعة التخزين الخاصة بالقرص الصلب في الكمبيوتر 64GB .
  • كذلك تكون ذاكرة الوصول العشوائي بمساحة 16GB لتثبيت جراند ثفت أوتو 5 .

خطوات تثبيت جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي علي أجهزة الهواتف المختلفة

حتي يمكنك تثبيت نسخة GTA V الأصلية للأندرويد من النسخ المختلفة . grand theft auto: vice city 2022 أو نسخة GTA V Liberty Stories بجانب النسخة الجديدة Grand Theft Auto: San Andreas . ذلك يتم عبر المتجر الخاص بنوعية هاتفك أو عبر موقع الشركة ROCKSTAR بالخطوات التالية :-

  1. في بداية الأمر يتم تسجيل الدخول علي المتجر الخاص بنوع الهاتف الخاص بك .
  2. كما يتم بعد تسجيل دخولك بحسابك تسجيل اسم Grand Theft Auto: The Trilogy في خانة البحث .
  3. بعد أن يظهر اسم جراند ثفت أوتو 5 ذا تريلوجي يتم التأكد من سعر اللعبة حسب دولتك .
  4. يجب أن تقوم بدفع ثمن GTA TRILOGY ببطاقة الائتمان الخاصة بك .
  5. من المفترض أن سعر gta trilogy للاندرويد علي المتجر ما يقرب من 59 دولار أمريكي .
  6. كذلك بعد الخطوة السابقة يتم الضغط علي زر تثبيت GTA V الأصلية للأندرويد علي الهاتف .
  7. تلك هي الخطوات الخاصة بتثبيت GTA V الأصلية للأندرويد ذا تريلوجي علي هاتفك .

تثبيت جراند ثفت أوتو: ذا تريلوجي النسخة الجديدة من نسخ لعبة جراند ثفت أوتو 5 يتم تثبيتها عبر موقع شركة . ROCKSTAR أو عبر الدخول علي المتجر الخاص بنوع هاتفك وذلك عن طريق الخطوات التي تم عرضها داخل المقال .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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