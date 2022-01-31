أفضل الطرق لتثبيت لعبة روبلوكس من الموقع الرسمي للاستمتاع مغامرات حقيقية 

تثبيت لعبة روبلوكس من الموقع الرسمي، هي محور اهتمام الفئة العمرية الصغيرة من ستة إلى ثماني عشر سنة ويقبل على تثبيتها الملايين حول العالم، وبما أن اللعبة قائمة على مهارات الابتكار والذكاء في تشكيل وتنفيذ لتحويل الخيال إلى واقع في لعبة إلكترونية مصممة خصيصا لهذه الفئة، كما أن اللعبة حققت جماهيرية كبيرة التفت حولها بسرعة رهيبة فيما دون الألعاب الأخري خاصة أنها لا تنمي الجانب العدواني كغيرها من الألعاب الأخرى المتوفرة على منصات جوجل ونوفر الطريقة الأفضل في تثبيت لعبة روبلوكس من الموقع الرسمي في مقالنا التالي عبر موقعنا المميز ثقفني.

تثبيت لعبة روبلوكس Roblox

طريقة تثبيت اللعبة يختلف وفقا لنوع الجهاز الذي سيتم التثبيت عليه سواء كان جهاز موبايل او كمبيوتر، واللعبة من أفضل الألعاب المتوفرة في هذا الوقت، حيث أن اللعبة جمعت بين أكثر من لعبة أو نسخة مختلف لتناسب الميول الفكرية الخاصة باللاعبين جعلها تنفرد بالتميز عن غيرها، كما أنها تنشئ جيل واعي و مبتكر و قادر على بناء حياته الاجتماعية والعملية كما يجب أن يكون مثلما تعلم من فكرة اللعبة، فضلا عن العالم الاجتماعي الذي يحفز من الاختلاط وتعاون الأفكار لمعالجة مشكلة العزلة والاكتئاب لدى المراهقين خصيصا في هذه الفترة،

تثبيت لعبة روبلوكس لأجهزة الكمبيوتر

إذا كنت من مفضلي تحميل اللعبة على جهاز الكمبيوتر خاصة إن كانت للأطفال صغار السن يفضل اتباع الخطوات التالية

قم بفتح الجهاز وتأكد من الاتصال.

اكتب في شريط بحث جوجل اسم اللعبة.

انتظر قليلا ثم اختر الإصدار الراغب تثبيته.

تأكد من الضغط علي اللعبة لتثبيتها وانتظر قليلا.

عقب انتهاء التحميل تكون اللعبة مثبتة فعليا على جهازك.

اضغط عليها مرتين لتفتح، ثم سجل اسمك باللعبة وأطلق العنان لخيالك.

أو تحميل اللعبة لجهاز التليفون تتم وفقا للدخول على المتجر الموجود بالجهاز وتتبع الخطوات وفقا لما يتطلبه اختيار الإصدار المطلوب والضغط تثبيت، وبذلك تكون تمكنت من تحميل اللعبة مجانا للاستمتاع بها، لكن يجب الاعتدال في ممارستها خاصة للأطفال صغار السن في المراقبة من الوالدين.