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عمر شويل - جدة حصرياً عدة طرق لشحن جواهر فري فاير عبر الأكواد والآي دي - ثقفني
تعتبر جواهر فري فاير من أهم الألعاب الإلكترونية الجديدة والمشهورة على مستوى العالم وشحن جواهر فري فاير من أهم الأمور الأساسية في اللعبة والتي تمكن اللاعب من شراء الأسلحة والمباني والسكنات وتطور شخصية اللاعب وتعتبر عملة مهمة للمحترفين والمبتدئين لأنه يمكن شراء إضافات داخل اللعبة مثل شراء بطاقات المعركة المعروفة والأزياء الخاصة بالشخصيات ويبحث الكثير منكم عن طريقة شحن جواهر فري فاير بطريقة رسمية، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة شحن جواهر فري فاير باستفاضة عبر موقعنا.
طريقة شحن جواهر فري فاير
- نقوم بالدخول على الموقع الرسمي للعبة فري فاير من خلاص شبكة الإنترنت.
- ثم نقوم بالضغط على شحن جواهر فري فاير مجانا.
- بعد ذلك نقوم بتحديد عدد الجواهر المراد شرائها.
- ثم نقوم بإدخال بيانات الآي دي الخاص باللاعب ونقوم بالضغط على كلمة شحن.
- ثم تصلك رسالة تفيد بأنه تم شحن الجواهر ليتمكن اللاعب بعدها من شراء الملابس والأسلحة للوصول إلى مستويات أعلى في اللعبة.
طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق الأكواد
إليكم مجموعة من الأكواد لشحن جواهر فري فاير:
- F67U8IKJHBGV
- FCDXSW74R56Y
- WFGBH3JI4RT8
- DYSWJ3M4DE45
- M5TLYHO9B8V7
- ندخل على الموقع الرسمي للعبة فري فاير.
- نكتب الكود في الخانة المخصصة له عبر الموقع الرسمي.
- يجب أن يتأكد اللاعب أن الكود ساري الصلاحية وغير منتهي.
- يجب التأكد أن الكود يكون مكون من 12 من الحروف والأرقام.
- بعد ذلك تسجيل رقم الآي دي الخاص باللاعب.
طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق أورانج
- أولا يقوم اللاعب بشحن رصيد في خطه.
- ثم يتم تحويل الرصيد إلى جواهر عبر الموقع الرسمي.
- يختار اللاعب الدولة التي يتواصل منها.
- ثم يختار العملة الرسمية لدولته.
- يحصل على الجواهر في صفحة اللعبة.
- ثم يدخل اللاعب رقم الموبايل الذي يوجد به رصيد
- يختر اللاعب عدد الجواهر الذي يريدها ويضغط موافق.
مميزات لعبة فري فاير
- تحتوي اللعبة على جرافيك عالي الجودة.
- تحتوي لعبة فري فاير على أصوات وتأثيرات مميزة.
- تسمح اللعبة خمسين لاعب فقط في المرة الواحدة مما يسهل اللعب أكثر لكل عشاق اللعبة.
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