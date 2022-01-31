نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جراند ثفت أوتو: سان أندرياس و جراند ثفت أوتو فايس سيتي وطريقة التثبيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة جراند ثفت أوتو: سان أندرياس النسخة التي تم تطويرها مع نسخة Grand Theft Auto: San Andreas . والتي تم إضافة العديد من التحديثات الخاصة بكل نسخة علي حدا . يتم البحث بشكل يومي عن الطريقة التي يتم بها تثبيت Grand Theft Auto: Vice city ولعبة GTA V سان أندرياس . كما أن هناك بعض المواصفات التي يجب أن تتوفر لنسخة GTA San Andreas للاندرويد والتي لا تختلف كثيراً عن نسخة لعبة GTA Vice City . ولذلك عبر السطور القادمة في مقال اليوم سنتعرف علي خطوات تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد بنسختيها . المختلفتين بجانب ما هي المواصفات التي يتم توفيرها بالهاتف لكي ما يتم تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو 5 .

جراند ثفت أوتو: سان أندرياس ولعبة GTA IV: San Andreas

في كل فترة تقوم الشركة المنتجة للعبة grand theft auto v5 بتحديث كافة النسخ المختلفة التي تصدرها . من لعبة جراند ثفت أوتو 5 لكي ما يكون هناك بعض التقينات الجديدة التي تضاف إلي gta san andreas apk+data . أو أي نسخة أخري حيث تأتي نسختي اللعبة التي نتحدث عنها بإضافات عديدة ومن ضمنها قاعدة طائرات هليكوبتر محدثة وهي حاملة للأسلحة . لكي ما يتم استخدامها في عمليات السطو داخل GTA V للاندرويد . كما أن هناك أيضاً في كل نسخة من نسخ اللعبة أسلحة متطورة محمولة لم تكن موجودة من قبل . كذلك تتميز Grand Theft Auto: San Andreas بزيادة الرقعة الأرضية التي يتم اللعب عليها . إلي مساحة 35 كيلو متراً مربع والتي تجعلها أكثر تشويقاً في اللعب عن نسخة GTA Liberty City Stories .

ما يدور داخل جراند ثفت أوتو: سان أندرياس

تتعدد الأحداث داخل لعبة gta 5 للاندرويد فايس سيتي حيث تأتي النسخة الجديدة . منها ببطل رئيسي داخلها يقود عدد خمسة رجال لتنفيذ الجرائم وذلك وفقاً للتوجيهات التي يقوم بها بطل نسخة لعبة GTA V الأصلية فايس سيتي . وذلك عكس ما يدور داخل نسخة لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس التي لها نظام خاص بها . كذلك تميزت نسخة لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد فايس سيتي بأن مساحة الحرية في اللعب . في التحكم في إدارة المركبات و ارتكاب عمليات السطو عبر قائمة تحكم داخل اللعبة .

محتويات نسخة grand theft auto: vice city للأندرويد

كامل النسخة من الداخل بها رسوميات بشكل حي تجعلها شبه الواقع الحقيقي .

كذلك أيضاً نسخة GTA San Andreas تتميز بنفس الميزة داخلها .

تتميز بنفس الميزة داخلها . كما لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي بها مركبات ذات سرعة قصوي تجعل من الصعب الإمساك ببطل اللعبة من الشرطة .

بها مركبات ذات سرعة قصوي تجعل من الصعب الإمساك ببطل اللعبة من الشرطة . تدور أحداث لعبة Grand Theft Auto: Vice city داخل ثلاث ولايات مختلفة من الولايات الأمريكية . سان فييرو ، سان أندرياس ، لاس فينتورس .

داخل ثلاث ولايات مختلفة من الولايات الأمريكية . سان فييرو ، سان أندرياس ، لاس فينتورس . تحتوي كلاً من Grand Theft Auto: San Andreas وأيضاً لعبة Grand Theft Auto: Vice city بقاعدة طائرات هليكوبتر . متطورة ومزودة بأسلحة متعددة الاستخدامات .

كيف يتم تثبيت نسخة جراند ثفت أوتو فايس سيتي أو نسخة GTA San Andreas للاندرويد

أذا ما كانت الرغبة في تثبيت النسخ التي نتحدث عنها أو أي نسخة من جراند ثفت أوتو 5 . GTA Liberty City Stories أو جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ذلك يتم من خلال المتجر الخاص بالجوال الخاص بك . وذلك عبر الخطوات التالية :-

يجب أن تسجيل الدخول ببياناتك المسجلة علي المتجر الخاص بجوالك ويتم تسجيل لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد بخانة البحث . كما يتم من خلال الخطوة السابقة ظهور قائمة تحتوي علي كافة نسخة جراند ثفت أوتو 5 . يتم أختيار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas أو لعبة Grand Theft Auto: Vice city ليتم تثبيتها . كذلك من الضروري دفع ثمن أي نسخة مرغوبة حسب السعر المعلن علي المتجر عبر بطاقتك الائتمانية . يبلغ ثمن نسخة GTA San Andreas للاندرويد تقريباً داخل السعودية 35 ريال سعودي . بعد الخطوة التي سبقت يتم الضغط علي مربع تثبيت النسخة المرغوبة من لعبة جراند ثفت أوتو 5 . بعد أنتهاء تثبيت اللعبة يمكنك ربطها علي حسابك في فيس بوك ليتم اللعب مع الأصدقاء علي مستوي العالم .

المواصفات التي تطلبها شركة ROCKSTAR للهواتف لتثبيت أي نسخة من لعبة gta 5 للاندرويد

طرحت شركة ROCKSTAR رابط من خلاله يتم تلاشي أي مشكلة في تثبيت أي نسخة من جراند ثفت أوتو 5 .

ذلك الرابط هو SUPPORT.ROCKSTARGAMES..COM من خلاله يتم معالجة أي مشكلة في اللعبة .

كما أنه لكي ما يتم تثبيت Grand Theft Auto: San Andreas أو فايس سيتي يتم توفير مساحة بالهاتف 3GB .

أو فايس سيتي يتم توفير مساحة بالهاتف 3GB . كذلك بجانب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائي يكون بها مساحة 3GB أيضاً متوفرة .

بالنسبة لأجهزة هواتف أند رويد يجب أن تكون ذات تقنية سناب دراجون 865 لتشغيل أي نسخة من جراند ثفت أوتو 5 .

كما يجب أن يكون نظام التشغيل الخاص بهواتف أند رويد لا يقل عن نظام تشغيل 11 .

بالنسبة لهواتف أيفون المتنوعة نظام التشغيل بها يكون نظام IOS 14 لتثبيت لعبة GTA V الأصلية .

جراند ثفت أوتو: سان أندرياس النسخة المحدثة ونسخة لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . يتم تثبيت أي نسخة من هذه النسخة عن طريق تسجيل الدخول عل أي متجر من المتاجر الرسمية . التي تتوافق مع نوع الجوال الخاص بك .