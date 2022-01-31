موقع شحن جواهر فري فاير id garena بالخطوات والحصول على الجواهر بكل سهولة وآمان

خطوات شحن جواهر فرى فاير 2022، إذا كنت أحد مستخدمي لعبة Free Fire فأنت من المؤكد ستحتاج إلى الحصول على المزيد من الجواهر من أجل الخوض فى منافسة قوية والفوز بالمباريات والوصول إلى مستويات متقدمة باللعبة، ولكن الحصول على جواهر فرى فاير ليس بالشئ السهل حيث يتطلب منك القيام بالعديد من المهام وتحقيق الفوز فى كثير من المباريات ومع ذلك لن تحصل على ما يكفيك من جواهر لشراء كافة الأدوات المتاحة بالمتجر والتي تساعدك فى استكمال اللعب مثل الأسلحة والحيوانات الأليفة وشخصيات فرى فاير المتعددة وغيرها الكثير، وهناك الكثير من الطرق الآمنة وغير الآمنة التي تتيح خدمة شحن جواهر فرى فاير ولكن سنعرض فى الآتي طريقة شحن جواهر فرى فاير من خلال الطرق الرسمية والمضمونة للحصول على الجواهر بكل سهولة وأمان.

خطوات شحن جواهر فرى فاير عبر موقع Shop2game

موقع Shop2game هو أحد المواقع الرسمية التابعة لشركة غارينا مالكة اللعبة والذي يمكن الشحن من خلاله عن طريق ID بشكل مضمون وطريقة سهلة لا تحتاج أي خبرة من خلال الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع Shop2game.

تحديد اسم دولتك من خلال المربع الذي يوجد على أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

اضغط على أيقونة لعبة فرى فاير، وسيطلب منك اختيار طريقة تسجيل الدخول إما من خلال الفيس بوك أو ID.

إذا اخترت تسجيل الدخول عن طريق معرف اللاعب ID قم بإدخال رقم المعرف فى الخانة المخصصة.

اضغط على علامة “أنا لست برنامج روبرت” ثم اضغط تسجيل دخول.

ستظهر لك العديد من طرق الدفع، اختر طريقة الدفع المناسبة والمتاحة فى بلدك.

ستظهر لك بعد ذلك صفحة بها عروض جواهر فرى فاير المتوفرة إلى جانب الهدايا اختر من بينها.

ستظهر بعد ذلك صفحة يمكنك من خلالها مراجعة المشتريات وكتابة المعلومات الخاصة بطريقة الدفع، فإذا قمت بالدفع عن طريق رصيد الهاتف ادخل رقم هاتفك فى الخانة المخصصة لكى يصلك رسالة بها رمز التفعيل الذي يطلب منك الموقع إدخاله.

اضغط على مربع “المتابعة إلى شاشة الدفع” واكمل الاجراءات المطلوبة.

بذلك تكون انتهيت من شحن جواهر فرى فاير من خلال موقع Shop2game بكل سهولة.