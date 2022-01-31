نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض استثنائية وتخفيضات تصل إلى 78% على الأجهزة الكهربائية واللوحية هايبر لولو في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة إلى المدارس تخفيضات 78% على الأجهزة الكهربائية واللوحية هايبر لولو، يتوفر فيرست كيد حقيبة مدرسية ضمن عروض العودة إلى المدارس بسعر 42 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 78%، يتوفر فيرست كيد حقيبة غذاء بسعر 14 ريال بدلاً من 49 ريال خصم 71%، يتوفر ون بلس ورق تجليد 45*10 متر + 45*5 متر بسعر 15 ريال بدلاً من 26.50 ريال خصم 43%، يتوفر ون بلس لعبة مدرسية بسعر 24 ريال بدلاً من 43 ريال خصم 44% ضمن عروض العودة إلى المدارس.

عروض العودة إلى المدارس هايبر لولو

يتوفر مايكروسوفت سيرفس برو إكس 2 في 1 لاب توب حجم 13 بوصة سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام باللون الأسود، ضمن عروض العودة إلى المدارس 2022 بسعر 3499 ريال بدلاً من 4599 ريال خصم 24%، يتوفر أسوس لاب توب شاشة 14 بوصة عالية الدقة الجيل العاشر إنتل كور اي 3 سعة 4 جيجا رام و 256 جيجا بايت باللون الرمادي، ضمن تخفيضات هايبر لولو على الأجهزة اللوحية بسعر 1799 ريال بدلاً من 1879 ريال خصم 4%، يتوفر سامسونج جالكسي ايه 52 اس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت باللون الأسود بسعر 1499 ريال بدلاً من 1659 ريال خصم 10%.

تخفيضات هايبر لولو على الشاشات

يتوفر أيكون شاشة تلفزيون ذكية عالية الدقة ال اي دي بحجم 32 بوصة، بسعر 579 ريال بدلاً من 799 ريال خصم 28%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس 2022 أيكون شاشة تليفزيون 4 كيه ألترا إتش دي سمارت إل إي دي تعمل بنظام أندرويد حجم 65 بوصة، بسعر 1949 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 28%، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الشاشات تليفزيون ال جي 4K الذكي فائق الوضوح 50 بوصة، بسعر 2599 ريال بدلاً من 4449 ريال خصم 42%.

تخفيضات الأجهزة الكهربائية هايبر لولو

يتوفر غسالة ال جي تحميل أمامي سعة 21/12 كيلوغرام باللون الفضي، بسعر 11999 ريال بدلاً من 17999 ريال خصم 33%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية ال جي ثلاجة باب جانب باب سعة 600 لتر، بسعر 9999 ريال بدلاً من 14999 ريال خصم 33%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس ال جي ثلاجة سعة 382 لتر، بسعر 3699 ريال بدلاً من 5499 ريال خصم 33%.

يتوفر ال جي اثنين باب سعة 478 لتر، بسعر 3399 ريال بدلاً من 5049 ريال خصم 33%، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية نيكاي غسالة تحميل أمامي سعة 7 كجم، بسعر 1199 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 20%، يتوفر ميتاج مجفف سعة 7 كجم بسعر 2999 ريال بدلاً من 3419 ريال خصم 12%، يتوفر توشيبا ثلاجة سعة 411 لتر بسعر 2799 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 20% ضمن عروض العودة إلى المدارس.