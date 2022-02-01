التردد الجديد لقناة طيور الجنة للأطفال 2022 بعد عودتها على قمر النايل سات

قناة طيور الجنة من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي، فهي تهتم بتقديم محتوى ترفيهي تعليمي للأطفال بمختلف الأعمار، وتتميز بأناشيدها ومحتواها الفني المميز، الذي يجعل البحث يزيد عنها يوماً بعد الأخر حيث أنها من القنوات المسلية والمفيدة للأطفال، وهي تخاطب جميع الأعمار مما يجعلها وبحق قناة الأسرة العربية، فيطمئن الأباء والأمهات على أبنائهم أثناء مشاهدتها لعلمهم أنها قناة بعيدة عن العنف والتطرف، حيث تحرص على توصيل رسالة حسن الخلق للأطفال واتباع السلوك الحسن، بصورة مبسطة تتناسب مع أعمارهم الصغيرة.

انطلقت قناة طيور الجنة من عمان بالأردن، بواسطة رجل الأعمال الأردني خالد مقداد وذلك منذ عام 2008 وحتى الأن، وكبر نجوم طيور الجنة مع محبيهم من الصغار، ولازالت القناة مستمرة في تقديم نفس المحتوى الذي بدأت به والذي لا يُغني عن حدوث تطوير وتحديث في تقنيات القناة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، حيث تقدم القناة برامج البث المباشر وتحرص على التفاعل مع المتابعين من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

تردد قناة طيور الجنة

يزيد البحث بشكل كبير يومياً عن تردد قناة طيور الجنة، من أجل ضبطها على أجهزة استقبال القنوات والاستمتاع بمشاهدة محتواها الفني المميز، وكانت قناة طيور الجنة قد انتقلت للبث عبر قمر العرب سات، وهو ما جعل المتابعين يطالبون بعودة بث القناة من جديد عبر قمر النايل سات، بإعتبار أن ارسالها من خلاله يصل إلى مناطق أكبر في الوطن العربي، وهو ما جعل ادارة القناة تستجيب لمطالب المتابعين، وبالفعل عادت قناة طيور الجنة للبث من جديد قبل أيام عبر قمر النايل سات، وننشر التردد الجديد لقناة طيور الجنة عبر قمر النايل سات 2022 على النحو التالي:-

ضبط تردد قناة طيور الجنة 2022 على قمر النايل سات

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11258 H 5/6 27500

شعار قناة طيور الجنة الجديد، أنها تعود للتغريد على التردد الجديد عبر قمر النايل سات بدءاً من 1 فبراير 2022، وقد أوضحنا التردد الجديد لقناة طيور الجنة، فقم بضبطه بصورة صحيحة عبر أجهزة استقبال القنوات لديك، لتتمكن من التقاط شارة تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2022.