موقع استبدال اكواد فري فاير 2022 مركز غارينا Garena الرسمي للمكافئات والهدايا

موقع استبدال اكواد فري فاير مركز قارينا 2022 الرسمي للحصول علي الكثير من الجوائز والهدايا المقدمة من خلال لعبة Free Fire، يعتبر مركز غارينا هو موقع استبدال كود فري فاير الرسمي والذي يمكن من خلاله شراء الجواهر بالعدد الذي يقوم بإدخاله اللاعب في المكان المخصص للموقع عند الشحن، وذلك للفوز بالعديد من المكافآت التي يستفاد منها في شراء أسلحة أضافية تساعد اللاعب على الاقتحام والفوز بالمعركة.

موقع استبدال اكواد فري فاير

من خلال موقع استبدال اكواد فري فاير الرسمي وهو موقع قارينا الرسمي الذي يستطيع اللاعب ادخال الكود المكون من 12 من الحروف والأرقام في عدد 3 من الخانات التي تم تخصيصها لأجل هذه الاكواد والضغط على الكود بعد إتمامه من اجل استلام الجوائز ويجب اختيار الاكواد الصالحة للاستخدام والغير مستعملة عند الاستبدال بهدف العمل على ضمان القبول والفوز.

استبدال كود فري فاير موقع غارينا

خطوات شحن لعبة فري فاير بطريقة رسمية تبدأ بدخول اللاعب في موقع جارينا Garena.

ادخال البيانات اللازمة في الفراغات المخصصة لكل منها.

كتابة الايدي المخصص للاعب من شروط إتمام التسجيل والحصول على الجواهر المطلوبة.

ثم كتابة اسم الدولة مع الكود الخاص بها.

كتابة العدد المطلوب من الجواهر مع اختيار الطريقة التي ترغب الدفع بها من فيزا البنك أو رصيد شحن الهاتف.

يمكنك ايضا عبر موقع جارينا الفوز بالماس والذهب لشراء أدوات مبتكرة في القتال سواء الهجوم أو الدفاع.

استبدال الكود فري فاير 2022

استبدال الكود في لعبة free fire يكون عبر مركز غارينا الرسمي للعبة وذلك من خلال الخطوات التالية:

التسجيل في الموقع المشار اليه غارينا أولي خطوات الاستبدال كي لا يتعرض حسابك للخطر.

ثم قم بإدخال الكود المراد استبداله في الخانات المخصصة لذلك بداخل الموقع.

الكود يتكون من 12 حرف صغير وكبير فضلا عن الأرقام.

بعد ادخال الكود اضغط على كلمة الردهة.

سوف تدخل الجوائز الخاصة بك في حسابك مباشرة.

استبدال المكافآت Free Fire