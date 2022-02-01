نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2022 على MBC مع مصطفى الأغا لجميع الدول العربية والجائزة الكبرى مليون دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2022 مع مصطفى الأغا، مسابقة تحقيق الأحلام التي يبحث عنها الكثير من المواطنون من مختلف أنحاء العالم العربي، والذين يهمهم التعرف على طريقة وأرقام الإشتراك والتسجيل في مسابقة الحلم لربح الجائزة الكبرى للبرنامج وتحقيق الأحلام، فيتم تنظيم مسابقة الحلم بأرقام خاصة بكل بلد، ويقوم الراغب في الإشتراك بإرسال الرقم المرادف لبلده متضمنة كلمة حلم أو Dream، فبمجرد اشتراكك في مسابقة الحلم تكون قد حصلت على فرصة في الفوز في المسابقة وتحقيق الأحلام، فمسابقة الحلم من أشهر وأهم المسابقات في العالم العربي، ويهم الكثيرون التعرف على أرقام وخطوات الإشتراك في مسابقة الحلم 2022.

الإشتراك في مسابقة الحلم 2022، من خلال عدة طرق يوفرها البرنامج للتسجيل والدخول في سحب مسابقة الحلم، فقد وفر البرنامج تطبيق خاص بالإشتراك في المسابقة الكبرى أو من خلال الموقع الرسمي Dream Contest، ونوضح طرق وأرقام الإشتراك في مسابقة الحلم لجميع الدول العربية للعام الميلادي الحالي 2022.

الإشتراك في مسابقة الحلم 2022

تبدأ خلال أيام مسابقة الحلم 2022، ويتم اتاحة أرقام الإشتراك من خلال خدمة الرسائل القصيرة والرقم المرادف لبلد، فيقوم البرنامج بتوفير فرص للإشتراك في المسابقة من خلال سحب مباشر مستمر أسبوعياً، إلى جانب الأرقام التفاعلية للمشاركة في الموسم الجديد من مسابقة الحلم من مختلف أنحاء العالم العربي، أيضاً الإشتراك في مسابقة الحلم متاح من خلال تطبيق جوجل بلاي، وخدمة الرسائل القصيرة متضمنة أحدى الكلمات الثلاث (حلم – Dream – Reve) ثم القيام بالإجابة على السؤال بشكل صحيح.

الإشتراك في مسابقة الحلم لجميع الدول العربية

يرغب الكثير من المشتركين في التعرف على أرقام الإشتراك في مسابقة الحلم 2022، من أجل الحصول على فرصة في الفوز بإحدى جوائز البرنامج الكبرى، فتتوفر مسابقة الحلم للإشتراك من مختلف أنحاء العالم العربي، السعودية ومصر والعراق وسوريا والأردن والكويت وفلسطين والإمارات والبحرين والمغرب وتونس وسائر البلدان العربية، كما يمكنك تحميل تطبيق مسابقة الحلم على الهاتف المحمول من خلال الجوجل بلاي أو أبل ستور، حيث ستقوم بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بك والضغط على اشتراك للدخول في السحب.

الموافقة على استقبال رسائل مسابقة الحلم

يجب عل المشترك في مسابقة الحلم، أن يقوم بتفعيل خدمة استقبال الرسائل القصيرة والعروص الإعلانية من البرنامج، من أجل زيادة فرصته في الفوز ودخول السحب المباشر للفوز بالمسابقة، وذلك من خلال الإجابة بصورة صحيحة على الأسئلة التي يتم ارسالها في الرسائل القصيرة، مع العلم أن خدمة الإشتراك في اليوم الأول مجانية، ثم تكون قيمة التكلفة اليومية وفقاً لسعر الدقيقة في شركة المحمول التابع لها في دولتك، على خلاف من قاموا بالإشتراك في الماضي وأجابوا مرة واحدة صحيحة على الأقل.

الإشتراك في خدمة مسابقة الحلم الصوتية

الإشتراك في مسابقة الحلم عن طريق الخدمة الصوتية، يكون من خلال الإتصال بالرقم المرادف لبلدك والقيام بإتباع التعليمات بصورة صحيحة، فتكون الأولوية للدخول في المسابقة للمشتركين الذين أجابوا اجابة صحيحة على الأقل خلال السنوات الماضية، فيحصلون على فرص إضافية للمشاركة.

سن الإشتراك في مسابقة الحلم

تسمح مسابقة الحلم للمشتركين الأكبر من 18 عاماً بالإشتراك في المسابقة والحصول على الجوائز، وفي حالة كان المشترك أقل من 18 عام فيتولى ولي أمرة التوقيع بدلاً على جميع المستندات المطلوبة واستلام الجائزة بالنيابة عنه، وفي حالة الإشتراك في مسابقة الحلم والإجابة بشكل صحيح على الأسئلة يكون المتقدم مؤهلاً لدخول السحب.

الفائز في مسابقة الحلم العام الماضي 2021

حصل المواطن العراقي مؤيد صائب من العراق، على جائزة مسابقة الحلم الكبرى وهي مليون دولار أمريكي العام الماضي 2021، من خلال حفل ضخم، تابعه الملايين من مختلف أنحاء العالم العربي مع الإعلامي مصطف الأغا عبر فضائية mbc برنامج صدى الملاعب، والفائز سعيد الحط هو طبيب متقاعد كان يرغب في الفوز من أجل توفير نفقة علاج لزوجته، حيث تم السحب على الهواء مباشرة واستخراج رقم فائز من مصر في البداية، إلا أنه لم يُجب على الإتصال، فتم سحب رقم أخر وكان الفائز العراقي، وبإنتهاء المسابقة في عامها الماضي تم اغلاق باب الإشتراك وبدء الإشتراك في العام الجديد 2022، ومن المتوقع أن تصل جوائز الحلم في العام الجديد إلى ملايين الدولارات.

خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم

تفعيل خدمة الإشتراك في مسابقة الحلم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، حيث يبدأ الإشتراك فعلياً من اليوم الأول في شهر يناير 2022، وتفعيل خدمة تلقي طلبات الإشتراك برسالة نصية تتضمن كلمة انضم أو Join على الرقم المرادف لبلدك، أو من خلال الإتصال بالرقم الدولي الموحد، ففور الإشتراك في المسابقة يتلقى المشترك رسالة ترحيبية متضمنة كافة تفاصيل الإشتراك، إلى جانب الرسائل اليومية بفرص السحوبات المختلفة.

موعد السحب الأول لمسابقة الحلم 2022

يبدأ السحب الأول في مسابقة الحلم للعام الجديد 2022، خلال الأيام الأولى من شهر فبراير الجاري، وتكون قيمة الجائزة الأولى حسب المتوقع 125 ألف دولار أمريك، على خلاف العام الماضي والذي تم فيه تحديد قيمة الجائزة بـ 100 ألف دولار أمريكي، فيجب على المشتركين متابعة برنامج الحلم مع الإعلامي مصطفى الأغا، للدخول في السحب والفوز بالجائزة الكبرى للبرنامج.