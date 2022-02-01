طريقة تشغيل جاتا 7 التحديث الجديد 2022 على أجهزة الهاتف المحمول بأنواعها بالأندرويد أو ios

طريقة تشغيل جاتا 7 على الموبايل في قمة السهولة حيث أخذ كثير من اللاعبين بالبحث عن طريقة تشغيل جاتا وذلك لما وجد في اللعبة من وجود المغامرة والأثارة والتشويق وخاصة بعد قيام الشركة العاملة عليها بتطويرها لذلك سوف نوضح طريقة التشغيل من خلال هذا المقال.

طريقة تشغيل جاتا 7 التحديث الجديد 2022

لقد توفرت لعبة جاتا 7 فقط للاعبين محبين الأثارة والتشويق والمغامرة وتقمص أدوار الشرطة والقيام بإعمال الشغب والسرقات الليلية وسوف نوضح طريقة تشغيلها من خلال النقاط التالية:

يجب توفر الإنترنت بشكل سريع.

ندخل على جوجل بلاي لهاتف الأندرويد.

نكتب في البحث تحميل جاتا 7.

نضغط على تحميل الموجودة باللون الأخضر.

تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بتحميل اللعبة.

نضغط على كلمة فتح لنتمكن من تشغيل اللعبة.

تظهر اللعبة في وجهها الجديد بعد فتحها.

مواصفات لعبة جاتا ٧ بعد تشغيلها

بعد أن تعرفنا على طريقة تشغيل لعبة جاتا٧ على الموبايل سوف نتعرف الآن على مواصفات هذه اللعبة ومدى حب اللاعبين لها من خلال النقاط التالية:

بعد التحديث يتم التعرف على أماكن جديدة يستطيع اللاعب الوصول إليها بكل سهولة.

يقوم اللاعب بالسرقة على نطاق أوسع.

تمكن اللعبة اللاعب في الدخول إلى أقسام الشرطة وهو متقمص دور الشرطي وأحداث أعمال الشغب به.

الدخول إلى النوادي الليلية وسرقت الخزن والمجوهرات منها بشكل أوسع وأماكن أجدد.

يتمكن اللاعب من ركوب أحدث السيارات.

نبذة عن لعبة جاتا 7

صدرت اللعبة منذ أول نزول لها منذ هام ١٩٩٧ وعملت الشركة على تطويرها بشكل دائم حتى وصلت إلى شكلها الجديد وهو جاتا 7.