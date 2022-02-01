طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي للشحن للأيفون والأندرويد 20000 شدة في ثواني

شحن شدات ببجي من أكثر ما يهتم به لاعبي لعبة ببجي، وذلك لما تمنحه تلك الشدات من مميزات عديدة باللعبة، ونظرًا لتعدد الطرق المتاحة الآن لشحن الشدات فهناك الكثير ممن يتساءلون حول أفضل طريقة للشحن وتكون مضمونة، وهو ما سنتعرف عليه من خلال المقال الآن.

شحن شدات ببجي للأندرويد

من الممكن الآن الحصول على شحن لشدات ببجي بشكل آمن دون التعرض لحالات النصب المنتشرة في هذا المجال، ويمكن الشحن من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم شحن رصيد حساب ببجي عن طريق جوجل بلاي باستخدام البطاقات الخاصة بجوجل بلاي.

تُفتح اللعبة، ثم يتم تسجيل الدخول على الحساب المراد شحن شدات ببجي عليه.

يختار المستخدم الشكل الذي يرغب فيه من الشدات التي سيقوم بإضافتها من اللعبة نفسها.

يقوم المستخدم بشراء الكمية التي يرغب بها من الشدات.

يتم اختيار الطريقة المناسبة للدفع عن طريق الحساب الخاص بالمستخدم على جوجل بلاي.

شحن شدات ببجي للأيفون

من الممكن شحن شدات ببجي على هواتف الآيفون والآيباد عن طريق رصيد المستخدم على APPLE ID، وذلك باستخدام بطاقات ITunes، وذلك باتباع الخطوات الآتية: