نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إي فوتبول بيس 2022 للجوالات من KONAMI الموعد الرسمي لنزول PES 2022 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة إي فوتبول بيس 2022 للجوالات ، من اليوم لا تبحث عن الإصدار الذي ينتظره العالم كله للاستمتاع به خاصا محبي الأشهر لكرة القدم PRO EVLOTION SOCER. الشهيرة باسم بيس والذي تم تغيير أسمها إلي efootball pes 2022 مؤخرا تحديدا في إصدار 2020. كما أن هذه اللعبة هي المنافس الأول للعبة FIFA. ويمكن تشغيل كلا اللعبتين على البلاي ستيشن والكمبيوتر وكذلك مؤخرا على الهواتف الأندرويد والايفون. واليوم سوف نستعرض لكم أفضل طريقة للحصول على لعبة إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد كما سنعرض لكم موعد النزول الرسمي على الهواتف المحمولة. وذلك من خلال الفقرات التالية.

الموعد الرسمي من KONAMI لتنزيل إي فوتبول بيس 2022 للجوالات

بعد البحث كثيرا والتواصل الدائم مع شركة كونامي لقد تم الرد رسميا. من خلال إيميل رسمي من الشركة عن الموعد النهائي لنزول لعبة إي فوتبول بيس 2022 على الهواتف. حيث تصدرت محركات بحث محبي اللعبة عن طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد. وكذلك الايفون وهواوي والتي كان المقرر نزول الإصدار المنتظر منذ حوالي 4 أشهر ماضية في أكتوبر 2021 بالتحديد. ولكن المسئولين عن التقنيات والتطوير في اللعبة قاموا بتأجيل نزولها إلى أواخر السنه الماضية 2021. ولكن مع التواصل الدائم مع كونامي فقد حددت موعدا نهائيا لنزول PES 2022 على الموبايل وهو مارس المقبل 2022 وسيكون أواخر الشهر في الربيع. وننصح من منصتنا الآن أن لا تبحثون عن هذا الإصدار مجددا إلا في مارس ويتم البحث عنها في جوجل بلاي فقط. كما يتم تنزيل إي فوتبول بيس 2022 للجوالات من خلال الفقرة التالية كما أنها طريقة رسمية.

كيفية تنزيل لعبة efootball pes 2022 موبايل

في حال نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد في موعدها المحدد الذي ذكرناه في مارس المقبل 2022 ستكون الخطوات التالية هي الخطوات الرسمية للحصول عن اللعبة بدون مشاكل وبدون الموافقة على شروط تخترق بياناتك الشخصية.

يتم فتح الجوال والدخول على متجر جوجل من خلال أيقونته الرسمية في الهاتف.

كما يتم البحث داخله على لعبة إي فوتبول بيس 2022 أو PES 2022 .

أو . إذا قمت بتحميل 2021 مؤخرا سوف تظهر اللعبة وبجانبها زر تحديث. بينما إن لم تقم بتحميل 2021 سوف يظهر الإصدار بجانبة كلمة تثبيت فيجب النقر عليه للحصول عليها.

والآن لقد وصلنا لنهاية معلومات اليوم عن طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد. كما وصلنا لنهاية أخر موعد لنزول فيه إي فوتبول بيس 2022 للجوالات من كونامي اليابانية. نتمنى عدم البحث مجددا على مواقع أخرى تخدعك. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.