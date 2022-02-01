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طريقة تحميل efootball 2022 mobile نسخة KONAMI إي فوتبول بيس الجديدة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل efootball 2022 mobile نسخة KONAMI إي فوتبول بيس الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل efootball 2022 mobile لعبة كرة القدم الجديدة efootball pes 2021 التي تم تطويرها وتحديثات . لكي ما تكون مطروحة بنسختها الجديدة efootball 2022 mobile لتتوافق مع كافة أجهزة الهواتف الحديثة . حيث يتم تثبيت بيس PES 2022 للأندرويد عبر الموقع الرسمي لشركة KONAMI . وتأتي نسخة لعبة PES 2022 للأندرويد بإصدارها رقم 18 من نسخ لعبة الساحرة المستديرة . كما أن بيس 2022 للأندرويد فوتبول والتي كانت في الماضي تسمي PES وبمسمي أخر بيس الصينية . قررت شركة KONAMI هذا العام لتغيير اسم اللعبة . ليصبح الاسم الجديد للعبة هو إي فوتبول 2022 وقررت الشركة أيضاً لتكون النسخة الجديدة . متوافقة مع كافة أنواع هواتف أند رويد و أيفون وهواوي وغيرهما من الهواتف الحديثة .

طريقة تحميل efootball 2022 mobile
لعبة PES 2022 للأندرويد

طريقة تحميل efootball 2022 mobile النسخة الجديدة

تقوم الشركة المنتجة KONAMI بتطوير وتحديث اللعبة في كل عام وتحديداً يكون في كل سنة . في شهر ديسمبر من كل عام ويكون تحديث بيس 2022 شامل التصميم الداخلي من الرسوميات و ألجرافيك ذو التقنية العالية . وذلك يشعرك في إي فوتبول بيس الجديدة بأنك بالفعل داخل الملعب أثناء أحداث المباراة . كذلك الميزة الرائعة في أن بيس 2022 للأندرويد بدون نت تكون متاحة بعد أن يتم تثبيت اللعبة لمرة واحدة من موقع الشركة . أو عبر متجر جوجل بلاي و أبل ستور وآب جاليري ويتم تثبيت efootball 2022 mobile علي الهاتف . بمواصفات تخص مساحة الهاتف الداخلية بجانب ذاكرة الوصول العشوائي ومعالج الهاتف . والتي يجب توفيرها لكي ما يتم التثبيت للعبة بشكل ناجح علي هاتفك .

طريقة تحميل efootball 2022 mobile وما يميز النسخة الجديدة

  1. تطرح لعبة بيس الصينية 2022 بدعم كامل للغات متعددة بجانب اللغة الانجليزية .
  2. كما أن efotball pes 2022 konami ثلاثية الأبعاد تشعرك بأنها حقيقية .
  3. كذلك بجانب تطوير المؤثرات الصوتية بتقنية dolby لمعلق المباراة وأصوات اللاعبين في إي فوتبول بيس 2021 المطورة .
  4. إضافة كافة التنقلات التي تمت في مواسم الدوريات المختلفة لمشاهير اللاعبين داخل بيس 2022 .
  5. لعبة PES 2022 للأندرويد مضاف لها أدوات تحكم من الداخل للتحكم في كامل محتويات اللعبة .
  6. كما أن دوريات العالم العربي والأجنبي وشمال أفريقيا وغيرها من الدوريات مضافة في بيس 2022 للأندرويد فوتبول .

متطلبات تثبيت efootball 2022 mobile علي الهاتف

  • تتطلب هواتف أند رويد توفير مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 3GB .
  • كما أن إي فوتبول 2022 تحتاج لذاكرة وصول عشوائي فارغة بمساحة أيضاً 3GB .
  • كذلك نسخة لعبة بيس الصينية 2022 و KONAMI يجب أن يكون الهاتف معالجه الرسومي رباعي النواة .
  • لا يتم قبول تشغيل لعبة بيس 2022 للأندرويد فوتبول علي الهواتف في حالة أن نظام التشغيل أقل من نظام 8 .
  • من الضروري توفير المساحات المطلوبة في التخزين والذاكرة العشوائية وذلك لأن تحديث بيس 2022 . وصل إلي مساحة 2GB بالإضافات التي تمت علي اللعبة من شركة KONAMI .

طريقة تحميل efootball 2022 mobile من متجر GOOGLEPLAY

يتم تثبيت اللعبة من متجر جوجل بلاي وذلك لهواتف أند رويد المختلفة . أما في حالة الرغبة في تثبيت efootball 2022 mobile لهواتف أيفون يتم ذلك من متجر أبل ستور . وهواتف هواوي يتم التثبيت من متجر آب جاليري وذلك بالخطوات التالية :-

  1. بيس الصينية APK 2022 يتم تثبيتها عبر تسجيل الدخول علي المتاجر المشار لها وفقاً لنوع جوالك .
  2. كما أن بيس 2022 الصينية من ميديا فاير الموقع الشهير للألعاب الإلكترونية متاحاً أيضاً التثبيت .
  3. كذلك بعد تسجيل الدخول يتم تسجيل اسم PES 2022 CHINA APK في خانة البحث في المتجر .
  4. تظهر لعبة PES 2022 للأندرويد في مربع البحث وبجانبها سعرها المحدد وتقريباً يصل إلي 35 ريال سعودي .
  5. يتم دفع المبلغ المشار أليه في الخطوة السابقة ببطاقة الائتمان ومن ثم الضغط علي تثبيت بيس PES 2022 للأندرويد .
  6. تنتهي عملية تثبيت بيس 2022 علي الهاتف في دقائق بسيطة وتبدأ التمتع باللعب علي النسخة الجديدة .
طريقة تحميل efootball 2022 mobile
لعبة بيس الصينية 2022

طريقة تحميل efootball 2022 mobile التي أشرنا لها داخل محتوي مقال اليوم . تأتي النسخة الجديدة من بيس 2022 بعد أن تم التعديل والتحديث الشامل علي نسخة efotball pes 2021 . لتقوم شركة KONAMI بطرحها علي موقعها الرسمي والمتاجر .

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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