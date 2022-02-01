نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل efootball 2022 mobile نسخة KONAMI إي فوتبول بيس الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل efootball 2022 mobile لعبة كرة القدم الجديدة efootball pes 2021 التي تم تطويرها وتحديثات . لكي ما تكون مطروحة بنسختها الجديدة efootball 2022 mobile لتتوافق مع كافة أجهزة الهواتف الحديثة . حيث يتم تثبيت بيس PES 2022 للأندرويد عبر الموقع الرسمي لشركة KONAMI . وتأتي نسخة لعبة PES 2022 للأندرويد بإصدارها رقم 18 من نسخ لعبة الساحرة المستديرة . كما أن بيس 2022 للأندرويد فوتبول والتي كانت في الماضي تسمي PES وبمسمي أخر بيس الصينية . قررت شركة KONAMI هذا العام لتغيير اسم اللعبة . ليصبح الاسم الجديد للعبة هو إي فوتبول 2022 وقررت الشركة أيضاً لتكون النسخة الجديدة . متوافقة مع كافة أنواع هواتف أند رويد و أيفون وهواوي وغيرهما من الهواتف الحديثة .

طريقة تحميل efootball 2022 mobile النسخة الجديدة

تقوم الشركة المنتجة KONAMI بتطوير وتحديث اللعبة في كل عام وتحديداً يكون في كل سنة . في شهر ديسمبر من كل عام ويكون تحديث بيس 2022 شامل التصميم الداخلي من الرسوميات و ألجرافيك ذو التقنية العالية . وذلك يشعرك في إي فوتبول بيس الجديدة بأنك بالفعل داخل الملعب أثناء أحداث المباراة . كذلك الميزة الرائعة في أن بيس 2022 للأندرويد بدون نت تكون متاحة بعد أن يتم تثبيت اللعبة لمرة واحدة من موقع الشركة . أو عبر متجر جوجل بلاي و أبل ستور وآب جاليري ويتم تثبيت efootball 2022 mobile علي الهاتف . بمواصفات تخص مساحة الهاتف الداخلية بجانب ذاكرة الوصول العشوائي ومعالج الهاتف . والتي يجب توفيرها لكي ما يتم التثبيت للعبة بشكل ناجح علي هاتفك .

طريقة تحميل efootball 2022 mobile وما يميز النسخة الجديدة

تطرح لعبة بيس الصينية 2022 بدعم كامل للغات متعددة بجانب اللغة الانجليزية . كما أن efotball pes 2022 konami ثلاثية الأبعاد تشعرك بأنها حقيقية . كذلك بجانب تطوير المؤثرات الصوتية بتقنية dolby لمعلق المباراة وأصوات اللاعبين في إي فوتبول بيس 2021 المطورة . إضافة كافة التنقلات التي تمت في مواسم الدوريات المختلفة لمشاهير اللاعبين داخل بيس 2022 . لعبة PES 2022 للأندرويد مضاف لها أدوات تحكم من الداخل للتحكم في كامل محتويات اللعبة . كما أن دوريات العالم العربي والأجنبي وشمال أفريقيا وغيرها من الدوريات مضافة في بيس 2022 للأندرويد فوتبول .

متطلبات تثبيت efootball 2022 mobile علي الهاتف

تتطلب هواتف أند رويد توفير مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 3GB .

كما أن إي فوتبول 2022 تحتاج لذاكرة وصول عشوائي فارغة بمساحة أيضاً 3GB .

تحتاج لذاكرة وصول عشوائي فارغة بمساحة أيضاً 3GB . كذلك نسخة لعبة بيس الصينية 2022 و KONAMI يجب أن يكون الهاتف معالجه الرسومي رباعي النواة .

و KONAMI يجب أن يكون الهاتف معالجه الرسومي رباعي النواة . لا يتم قبول تشغيل لعبة بيس 2022 للأندرويد فوتبول علي الهواتف في حالة أن نظام التشغيل أقل من نظام 8 .

علي الهواتف في حالة أن نظام التشغيل أقل من نظام 8 . من الضروري توفير المساحات المطلوبة في التخزين والذاكرة العشوائية وذلك لأن تحديث بيس 2022 . وصل إلي مساحة 2GB بالإضافات التي تمت علي اللعبة من شركة KONAMI .

طريقة تحميل efootball 2022 mobile من متجر GOOGLEPLAY

يتم تثبيت اللعبة من متجر جوجل بلاي وذلك لهواتف أند رويد المختلفة . أما في حالة الرغبة في تثبيت efootball 2022 mobile لهواتف أيفون يتم ذلك من متجر أبل ستور . وهواتف هواوي يتم التثبيت من متجر آب جاليري وذلك بالخطوات التالية :-

بيس الصينية APK 2022 يتم تثبيتها عبر تسجيل الدخول علي المتاجر المشار لها وفقاً لنوع جوالك . كما أن بيس 2022 الصينية من ميديا فاير الموقع الشهير للألعاب الإلكترونية متاحاً أيضاً التثبيت . كذلك بعد تسجيل الدخول يتم تسجيل اسم PES 2022 CHINA APK في خانة البحث في المتجر . تظهر لعبة PES 2022 للأندرويد في مربع البحث وبجانبها سعرها المحدد وتقريباً يصل إلي 35 ريال سعودي . يتم دفع المبلغ المشار أليه في الخطوة السابقة ببطاقة الائتمان ومن ثم الضغط علي تثبيت بيس PES 2022 للأندرويد . تنتهي عملية تثبيت بيس 2022 علي الهاتف في دقائق بسيطة وتبدأ التمتع باللعب علي النسخة الجديدة .

طريقة تحميل efootball 2022 mobile التي أشرنا لها داخل محتوي مقال اليوم . تأتي النسخة الجديدة من بيس 2022 بعد أن تم التعديل والتحديث الشامل علي نسخة efotball pes 2021 . لتقوم شركة KONAMI بطرحها علي موقعها الرسمي والمتاجر .