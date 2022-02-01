شحن شدات ببجي في السعودية بطريقة سهلة مضمونة 100%

شحن شدات ببجي في السعودية المتاح على عدة مواقع معتمدة رسمياً للقيام بالشحن وذلك داخل حدود المملكة العربية السعودية فقط، حيث يتطلب إكمال لعب لعبة ببجي القيام بشحن الشدات وهو الأمر الذي يتيح للاعب إمكانية أكبر للسيطرة والتقدم في اللعبة وإحراز الفوز عبر الحصول على أسلحة وشدات ببجي، وتتيح بعض المواقع المخصصة في شحن شدات ببجي حصول اللاعب على بعض الامتيازات خاصةً عندما يكون لديه كود خصم أثناء قيامه بالشحن، كذلك يمكن خلال الشحن الحصول على شدات ببجي عند وجود عروض خاصة أثناء الشحن، وفي السطور القادمة نتعرف أكثر طرق شحن شدات ببجي بالخطوات بأبسط الوسائل الممكنة.

شحن شدات ببجي في السعودية

يمكنك شحن شدات ببجي من موقع ماى ستور، كل ما عليك هو القيام بكافة الخطوات التالية للحصول على شدات ببجي:

الدخول على رابط متجر ماي ستور.

اختر من الصفحة الرئيسية ” بطاقات المتاجر والألعاب”.

ثم ادخل على ” بطاقات الألعاب” ومنها اختر “ببجي”.

يتيح لك الموقع شراء قسيمة ببجي 60 يو سي بسعر يبدأ من 4.50 ريال سعودي.

أما قسيمة ببجي 325 يو سي فإن سعرها يبدأ من 20 ريال سعودي.

قسيمة ببجي 660 يو سي يبدأ سعرها من 38 ريال سعودي.

أما قسيمة ببجي 1800 يو سي يبدأ سعرها من 94 ريال سعودي.

قسيمة 3850 يو سي يبدأ سعرها من 188 ريال سعودي.

القسيمة 8100 ببجي يبدأ سعرها من 375 ريال سعودي.

شحن شدات ببجي في أيس ستور

يمكنك الدخول على متجر أيس ستور الذي يتيح أحدث طرق شحن شدات ببجي، وسعر أفضل وطريقة شحن سهلة، حيث: