نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات بسيطة وسهلة طريقة لسحب الأموال بدون الحاجة إلي بطاقة الATM في المقال التالي
سحب فلوس بدون كارت هي أحد الخدمات الحديثة التي توفرها المصارف حالياً لجميع عملائها، أطلقت عليها المصارف اسم المحفظة الإلكترونية، بخطوات بسيطة وسهلة وبدون الحاجة إلي بطاقات الائتمانية طريقة لسحب الأموال بدون الحاجة إلي بطاقة الATM وباتت من أفضل وسائل السحب والدفع الإلكتروني، يحرص دائماً المصرف على راحة عملائه من خلال تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية التي تعمل على توفير الوقت والجهد، ولكن غالبية العملاء لا يعلمون كيفية تفعيلها، واستخدامها وهو الأمر الذي سنتحدث عنه باستفاضة تامة.
طريقة سحب فلوس بدون كارت من أي ماكينة
قامت المحفظة الإلكترونية التي تم توفيرها حديثاً في جميع المصارف بتوفير الكثير من الوقت والمجهود في الكثير من المعاملات المالية، بين الأشخاص.
حتى بات الهدف الرئيسي للكثير من الأشخاص معرفة الطريقة المثلى للتعامل معها، والتي تتجسد في اتباع الخطوات التالية:
- لابد على العميل أن يقوم بتسجيل الدخول رسميا ً إلى التطبيق الخاص بالمحفظة الرقمية، ثم يقوم بالضغط على خدمة السحب النقدي Atm cash out.
- يقوم العميل بتسجيل الرقم المالي الذي يرغب في الحصول عليه من قبل المحفظة الإلكترونية، الذي يمتلكها.
- يقوم العميل بإدخال الرقم السري الخاص بمحفظته الإلكترونية، وتلقائياً سيقوم النظام بإظهار رمز الأمان الخاص به”otp”.
- يقوم العميل بالضغط على خيار خدمات نقدية دون وجود بطاقة.
- النقر على خدمات المحفظة الإلكترونية.
- الضغط على خدمة السحب النقدي.
- يقوم العميل بتدوين الرقم الهاتفي المسجل به المحفظة الإلكترونية الخاص بالعميل التي يرغب في السحب منها.
- بعد ذلك يجب على العميل تدوين الرقم السري المتنوع والذي سبق إرساله إلى العميل من قبل المحفظة الإلكترونية الخاصة به.
- ثم يتم تسجيل قيمة المبلغ المالي المرغوب سحبه من قبل المحفظة الإلكترونية.
- بذلك أصبح العميل يستطيع سحب ما يحتاج إليه من مال متوفر في حسابه، دون حاجة إلى استخدام بطاقة إلكترونية.
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