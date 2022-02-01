طريقة تحميل لعبة روبلوكس بأبسط وأسهل الطرق لأجهزة الكمبيوتر والموبايل 

تعتبر لعبة Roblox هي أفضل الألعاب التي قدمت للأطفال والمراهقين لتنمية جوانب حياتهم المختلفة على شكل لعبة فيديو مجانية ومتاحة لجميع أجهزة الأندرويد كما أن تطورات اللعبة تشتمل أطوار علي فروع عديدة تناسب الكثيرين من اللاعبين وتجعل جماهيريتها كبيرة، وبالرغم من أن كل لعبة تضم ميزات كثيرة إلا أن الإفراط في استعمال كل شيء يقلب إلى الضد لذلك يجب وضع قيود رقابية علي ممارسين اللعبة وخاصة أن أعمارهم صغيره ونوفر طريقة تحميل لعبة روبلوكس عبر موقعنا في هذا المقال.

لعبة روبلوكس

واحدة من أهم الألعاب التي اعدت خصيصا لتناسب الأطفال والمراهقين، حيث أنها لا تقتصر على لعبة واحدة فتضم مجموعة كبيرة من الألعاب التي ينشئها اللعب بنفسه وتهتم بتنمية جوانب مختلفة من شخصية الأطفال لأنها تحولت من شخص عادي إلى مبتكر في مجال التقنيات من حيث تنفيذ وابتكار معدات وأدوات وملابس …وغيرها من الأشياء الأخري، ويتابع لعبة روبلوكس أكثر من مائة مليون لاعب حول العالم بالرغم أنها في بادي الأمر لم تحقق الشهرة أو النجاح المطلوب إلا أنها سرعان ما حققت أرقام قياسية بين الألعاب المنتشرة.

تحميل لعبة روبلوكس على أجهزة المحمول

تحميل اللعبة علي التلفون يتطلب إدراك الخطوات التالية لتنفيذها

يجب الدخول على التطبيقات وفتح المتجر الموجود على جهاز التليفون.

نكتب في البحث لعبة Roblox.

نحدد الإصدار أو الطور المطلوب من اللعبة.

اضغط على اللعبة للتحميل.

ننتظر قليلا حتى يكتمل التحميل.

بذلك يمكنك فتح اللعبة والدخول باسمك أو الايميل الخاص بك.

تحميل لعبة روبلوكس على أجهزة الكمبيوتر

تحميل Roblox على الكمبيوتر لا يختلف قليلا عن التحميل علي التليفون وتتمثل فيما يلي

القيام بالبحث عن رابط تحميل اللعبة من جوجل.

ثم الدخول على الرابط الذي تم الحصول عليه من الموقع.

يتم إنشاء حساب على الموقع لتحميل اللعبة من خلاله.

اختبار الإصدار المطلوب تحميله والانتظار قليلا للتحميل.

تحرك اللعبة في المكان الذي تريد وضعها به كيفما تشاء.

بذلك تكون وصلت الي كل الطرق التي من خلالها تتمكن من تحميل لعبة روبلوكس على جهازك الخاص لممارسة اللعبة والاهتمام بمميزاتها وقتما تشاء.