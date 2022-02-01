مركز غارينا شحن جواهر فري فاير رسمية 100% موقع garena free fire

أصبح مركز غارينا شحن جواهر فري فاير هو الأكثر دخولا وبحثًا من اكثر من المليار لاعب في لعبة free fire، حيث حظيت لعبة الفيديو القتالية على شعبية عارمة من جميع دول العالم، وتتطور مع كل تحديثات اللعبة التي وصلت إلى تحديث عام 2022 وبدأ في شهر ديسمبر 2021 بعاصفة ثلجية في تحديثات العصر الجديد ليحمل خريطة جبال الألب جديد وشدة البرود التي تصل إلى الجليد، ويقوم الأشرار بسرقة البطارية، وعلى اللاعبين الناجين الحفاظ على انفسهم من خلال اللعبة واستخدام أسلحة للدفاع بها حتى تبقى حيا حتى النهاية.

مركز غارينا شحن جواهر فري فاير

هل تريد الحصول على جواهر فري فاير باللعبة فهذا يتم من الدخول على موقع قارينا فري فاير للشحن وهو الموقع الرسمي الذي خصصته اللعبة وتتيح للاعبين من خلال الشحن عن طريق الحساب الأيدي، والشحن هذا ليس مجاني لكن تحتاج للشحن بالشراء لكمية الجواهر المطلوبة واختيار طريقة الشحن التي تناسبك.

خطوات دخول جارينا فري فاير

دخول موقع قارينا shop2game من متصفح هاتفك.

من متصفح هاتفك. ثم تسجيل الدخول بالموقع إذا كان لك حساب.

أو إنشاء حساب في الموقع الرسمي.

ثم اختار الدولة التابع لها.

بذلك دخلت حسابك المرتبط باللعبة عن طريق معرف اللاعب.

كما يمكنك الدخول عن طريق حساب الفيسبوك.

ثم تختار عدد الجواهر المراد شراؤها والمناسب للأموال الخاصة بك التي تريد دفعها.

بعد ذلك تستكمل الخطوات بالدفع أونلاين بالوسيلة المناسبة والمتاحة في دولتك.

قد تكون الوسيلة عن طريق شحن خط الهاتف، أو بالفيزا.

تحديث فري فاير الأخير 2022

التحديث الأخير لـ جارينا هو Garena Free Fire – Illuminate، والذي يحمل اسم الإنارة، وهذا التحديث من متطلباته على الهاتف الأندرويد:

التحديث كان بتاريخ 14 يناير 2022

يتطلب نظام تشغيل أندرويد 4.1 فالأحدث.

الإصدار الحالي: 1.69.1

وصلت عمليات التثبيت لعدد أكثر من 1.000.000.

هذا التحديث من مزاياه الجديدة أن به كلاش سكودا 11، وخريطة جديدة، كما يشتمل على سلاح جيدي هو سلاح الشحن العنيف، ويتم ممارسة الرماية في أرض التدريب، مع تطورات جديدة داخل اللعبة المميزة جدا، لهذا تحتاج لمواصلة التقدم والنجاح بفضل حصولك عدد كبير من الجواهر من خلال الشراء عن طريق مركز غارينا شحن جواهر فري فاير.