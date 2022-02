نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم سري يفتح قنوات بين سبورت 2022 تنزيل قنوات بين الرياضية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم سري يفتح قنوات بين سبورت 2022 فتح مجموعة قنوات بين الرياضية الناقلة لمباريات بطولة أمم أفريقيا، يمكنك هذا الكود من تشغيل قنوات بين سبورت والباقة البنفسجية،كل ما عليك هو إستخدام جهاز معالج SUN PLUS وليس جهاز إستقبال بمعالج GX، نجد جميعاً مشكلة كبيرة في فتح قنوات بين سبورت على سيرفر IPTV سواء مجاني أو مدفوعة، حيث يمكنك الحصول على سرعة مذهلة لقنوات بين سبورت على القمر الصناعي نايل سات نتناول اليوم أسهل طريقة لفتح القناة.

رقم سري يفتح قنوات بين سبورت 2022

نجد جميعاً مشكلة كبيرة في فتح مجموعة قنوات بين سبورت لذا نقدم لكم اليوم كود سحري يمكنك من فتح القنوات عن طريق معالج SUN PLUS، حيث أن معالج SUN PLUS لم يكن سريع بالشكل الكافي، لذا يحتاج جميع مستخدمي معالج صن بلس إلى هذا الكود السحري، كل ما عليك هو النقر على زر MENU يتم النقر على زر الضبط ثم النقر على OK، حيث تظهر قائمة بها خيارات عدة يتم النقر على إعدادات الإنترنت و النقر على OK، ثم يتم تغيير نوع الرابط إلى WIFI.

تنزيل مجموعة قنوات بين الرياضية 2022

يتم النقر على زر الإعدادات ثم النقر على OK تظهر شبكة الإنترنت الخاصة بك التي تم توصيلها على جهاز الاستقبال، يتم النقر OK على شبكة الإنترنت الخاصة بك عبر قمر النايل سات الجديد 2022 يتم النقر على MORE ثم OK، يتم النقر على DNS Server ثم يتم إزالة علامة صح أمام تلك الأيقونة للتغير من ألي إلى يدوي، لكي تتمكن من إدخال الكود السحري يتم النقر على OK و إضافة الكود (008008008008) ثم يتم النقر على OK، بالتالي يتم تثبيت الكود المكون من أربعة أرقام (8888) والنقر على الرابط.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة أمم أفريقيا

يتم تعطيل شبكة الواي فاي ثم اعادة عملها مرة أخرى ثم تجد سرعة في تشغيل جميع القنوات المشفرة، حيث أن هذا الكود السحري مهم جدا لجميع مستخدمي رسيفر SUN PLUS لفتح مجموعة قنوات بين سبورت، سواء كانت سعة الفلاشة 4 أو 8 أو 16 ، هذا الكود يعمل على معالج SUN PLUS ولكنه لا يضيف على جهاز الإستقبال بمعالج GX، قدمنا لكم اليوم رقم سري يفتح قنوات بين سبورت 2022 تنزيل مجموعة قنوات بين الرياضية الناقلة لمباريات بطولة أمم أفريقيا.