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عمر شويل - جدة طريقة مضمونة لتسريع الانترنت على هاتفك بدون برامج في خطوتين فقط، نتناول اليوم أفضل طريقة لتسريع اتصال الجوال بشبكة الإنترنت خاصة إذا كنت تتصل عن طريق بيانات الهاتف 3G أو 4G، وهي طريقة مجربة ومضمونة يتم تطبيقها وتفعيلها من خلال إعدادات الهاتف بدون الحاجة إلى تنزيل برامج. الطريقة التي سنقدمها لكم اليوم يمكنكم استخدامها على جميع الهواتف الذكية، وهي تقوم بزيادة سرعة النت للهاتف من اتصال شبكات الجيل الثالث والربع إلى سرعة تقارب اتصال الجيل الخامس من الشبكات 5G.

طريقة تسريع الانترنت للهاتف بدون برامج

كل ما عليك لكي تتمكن من تسريع اتصال شبكة الإنترنت على الهاتف النقر على زر الإعدادات أو الضبط، تظهر قائمة بها عدة خيارات منها الإتصالات، الأصوات، الإشعارات الخلفيات و السمات، الميزات المتقدمة، صيانة الجهاز والتطبيقات وعدة خيار أخرى. سيكون هدفنا اليوم هو تعديل إعدادات الإتصال لتحقيق أقصى سرعة لهاتفك في إتصاله بشبكة الانترنت، لذا يتم النقر على الإتصالات حيث تظهر كافة خيارات الإتصال سواء واي فاي، بلوتوث، شبكات الهواتف المحمولة ونقطة إتصال الهواتف المحمولة والتقييد وعدة خيارات أخرى.

يتم النقر على خيار شبكة الهواتف المحمولة يظهر ثلاث خيارات نمط الشبكة وأسماء نقط الوصول ومشغل الشبكة، يتم النقر على الخيار الثاني أسماء نقاط الوصول، ثم يتم التعديل على عدة إعدادات في الهاتف لزيادة سرعة الانترنت عليه حيث يمكنك التعديل على إحدى نقاط الوصول؛ لذا يتم النقر على Internet والنقر على الإسم للتعديل وكتابة في خانة الإسم (8.8.4.4 5G) ثم النقر على موافق، في خانة APN يتم كتابة (8.8.4.4 5G) ثم النقر على موافق.

كيفية تقوية شبكة النت 2022

يتم النقر على بروتوكول APN ثم إختيار ipv4/ipv6، ولكي تتمكن من تسريع الإنترنت بدون برامج على الهاتف يتم النقر كذلك على بروتوكول التجوال APN وإختيار ipv4/ipv6، يتم كذلك النقر على الخادم أو SERVER لتفعيله وكتابه (www.google.com) والنقر على موافق، في أخر قائمة نقاط الوصول يتم النقر عى أيقونة الحامل أو ROUTER ثم يتم تعطيل خيار (غير محدد)، ثم يتم إختيار جميع الشبكات المتاحة لتفعيلها ثم النقر على موافق. هذه هي أهم إعدادات تسريع الانترنت على هاتفك والتي تساعدك في الحصول على أقصى سرعة اتصال ممكنة لجوالك بالإنترنت من خلال تقوية شبكة ال 3G و4G على جميع الهواتف الذكية.