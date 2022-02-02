طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي للشحن 20000 شدة في ثواني

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شحن شدات ببجي انتشرت مؤخرا ً لعبة ببجي على ساحة الألعاب الإلكترونية الحديثة، وهي أحد أشهر الألعاب القتالية التي سرعان ما حظت على جمهور كبير من مختلف الفئات العمرية، وأصبح مبلغ هم هؤلاء اللاعبين هو الحصول على شحن شدات ببجي، والتي تعد العملة الافتراضية للعبة.
طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي للشحن للأيفون والأندرويد 20000 شدة في ثواني
شحن شدات ببجي
هناك الكثير من مواقع شحن شدات ببجي يستطيع اللاعبون الشحن من خلالها، ولكن غالبية تلك المواقع مزيفة الغرض منها استنزاف حساب اللاعب، ولكن يعد الشحن من خلال الايدي هو من أفضل تلك الطرق وذلك على النحو التالي:
- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشحن الشدات.
- اختيار اللاعب لبلده.
- عقب العثور على اللعبة، يتم الضغط على خيار انطلق.
- يقوم اللاعب باختيار عدد الشدات التي يحتاج إلى شراؤها من قبل الموقع.
- تسجيل الرقم التعريفي الخاص ID، واختيار طريقة الدفع الملائمة.
- سيظهر أسفل الصفحة خيار ادفع أمام اللاعب قم بالضغط عليه.
- قم باتباع جميع التعليمات المطلوبة، لاستكمال عملية الشحن.
- قم بتشغيل اللعبة، والدخول في البريد لعرض الشدات التي قمت بشحنها.
شراء شدات ببجي مجاناً
يمكن الحصول على شدات ببجي بشكل مجاني وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الدخول من خلال الهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد إلى متجر التطبيقات.
- البحث من خلاله عبر الخانة المخصصة للبحث عن Google opinion rewards، فور ظهوره قم بتحميله.
- يقوم اللاعب برؤية الاستطلاعات مع الاستمرار في ذلك، حتى يتم الحصول على الرصيد الذي يحتاج.
- الدخول إلى اللعبة مرة أخرى، ومنها إلى تبويب UC Purchase.
- قم بتحديد الرصيد الخاص بالمتجر لدفع قيمة الشدات، ومن ثم اتباع باقي التعليمات.
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