طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي للشحن 20000 شدة في ثواني

شحن شدات ببجي انتشرت مؤخرا ً لعبة ببجي على ساحة الألعاب الإلكترونية الحديثة، وهي أحد أشهر الألعاب القتالية التي سرعان ما حظت على جمهور كبير من مختلف الفئات العمرية، وأصبح مبلغ هم هؤلاء اللاعبين هو الحصول على شحن شدات ببجي، والتي تعد العملة الافتراضية للعبة.

طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي للشحن للأيفون والأندرويد 20000 شدة في ثواني

شحن شدات ببجي

هناك الكثير من مواقع شحن شدات ببجي يستطيع اللاعبون الشحن من خلالها، ولكن غالبية تلك المواقع مزيفة الغرض منها استنزاف حساب اللاعب، ولكن يعد الشحن من خلال الايدي هو من أفضل تلك الطرق وذلك على النحو التالي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشحن الشدات.

اختيار اللاعب لبلده.

عقب العثور على اللعبة، يتم الضغط على خيار انطلق.

يقوم اللاعب باختيار عدد الشدات التي يحتاج إلى شراؤها من قبل الموقع.

تسجيل الرقم التعريفي الخاص ID، واختيار طريقة الدفع الملائمة.

سيظهر أسفل الصفحة خيار ادفع أمام اللاعب قم بالضغط عليه.

قم باتباع جميع التعليمات المطلوبة، لاستكمال عملية الشحن.

قم بتشغيل اللعبة، والدخول في البريد لعرض الشدات التي قمت بشحنها.

شراء شدات ببجي مجاناً

يمكن الحصول على شدات ببجي بشكل مجاني وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: