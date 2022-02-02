نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الرابعة العراقية .. الناقل الحصري لمباريات المنتخب العراقي مباشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعشاق الكرة العراقية وكل الذين يريدون متابعة بطولات الاتحاد الآسيوي لدينا قناة الرابعة الرياضية وتسمح لك مشاهدة الحقوق الحصرية المتعلقة بالمباريات المباشرة من أرض الملاعب، وما يميز ترددها أنه يسمح بتغطية أوسع من ناحية استقبالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخارج العراق، حيث يتم تخصيص نايل سات لالتقاط الرابعة الرياضية عبر أحدث تردد، في 1 أكتوبر 2021، تم إطلاق قناة الرابعة الرياضية والآن انتقلت الى تردد جديد في البث التجريبي، وفي هذا القسم نوفر، تردد قناة الرابعة العراقية، لمتابعة الماتشات بمجرد تنزيل الرابعة العراقية الرياضية.

تردد قناة الرابعة العراقية

يتم بشكل مكثف البحث عن تردد قناة الرابعة العراقية لمتابعة المباريات المنتظرة. ووفق تجربة شخصية وجدنا ان التردد قوي الإشارة.. تصفيات كأس العالم المرحلة الحاسمة، دوري ابطال آسيا وكأس الاتحاد الاسيوي في السنوات الأربع القادمة.

وتعمل قناة الرابعة الرياضية مباشر بإشارة جيدة وتغطي المنتخبات العراقية والأندية العراقية في بطولات الاتحاد الاسيوي. وحصرت القناة على تبديل التردد للمرة الثالثة وهذا دليلاً على التطوير والبحث عن تطلعات الجمهور المتمثل في الأشياء النوعية.

هذه القناة المسماة الرابعة العراقية تم إطلاقها في العام الماضي أي أنها قناة جديدة. فقام على تأسيسها غزوان جاسم وهو الصحفي الإعلامي الذي تم نصيبه رئيسياً لقناة الرابعة العراقية.

أين تبث الرابعة العراقية مباشر

بدات انطلاقة قناة الرابعة العراقية في 2021م وفيما يتعلق بمدار القمر الصناعي التي تبث عليه فهو نايل سات.

تم رصد التردد الجديد الخاص بقناة الرابعة العراقية مباشر، فقط أضفه في جهازك بالآلية المعتادة في ضبط الرسيفرات.

ما هو التردد الجديد لقناة الرابعة العراقية على قمر النايل سات

إذا قمت بتحميل التردد المتعلق بالرابعة العراقية وضبطه سوف تظهر القناة ضمن قائمة القنوات لديك باسم Al Rabiaa TV