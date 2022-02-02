خطوات استرداد شدات ببجي pubg mobile 2022 شحن 15000 شدة في ثواني

شحن شدات ببجي بالايدي يمكن القيام به من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بلعبة ببجي، وهو من أكثر الطرق الآمنة والمضمونة للشحن والتي تحافظ على خصوصية الحساب، وتجنب التعرض لحالات النصب المتكررة والمنتشرة، وسنتعرف من خلال المقال الآن على خطوات الشحن.

شحن شدات ببجي بالايدي

يوفر الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة ببجي إمكانية شحن الشدات من خلال ال ID الخاص بالمستخدم، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في البداية على اللاعب أن يقوم بتسجيل الدخول على موقع Midasbuy، وهو الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي.

يلي ذلك إدخال كافة المعلومات المطلوبة بالموقع في الخانات المخصصة لها، مع التأكد من إدخالها بشكل صحيح.

يقوم اللاعب بإدخال الايدي الخاص به في الخانة المخصصة له.

يتعين على اللاعب الربط ما بين الحساب الخاص به في لعبة ببجي بالحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

أخيرًا يتم النقر على زر (استمرار) لاستكمال بقية الإجراءات.

خطوات استرداد شدات ببجي

يوفر الموقع الخاص بلعبة ببجي للاعبين إمكانية استرداد الشدات، وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات، والتي تتمثل فيما يلي: