نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات استرداد شدات ببجي pubg mobile 2022 شحن 15000 شدة في ثواني في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات استرداد شدات ببجي pubg mobile 2022 شحن 15000 شدة في ثواني - ثقفني
شحن شدات ببجي بالايدي يمكن القيام به من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بلعبة ببجي، وهو من أكثر الطرق الآمنة والمضمونة للشحن والتي تحافظ على خصوصية الحساب، وتجنب التعرض لحالات النصب المتكررة والمنتشرة، وسنتعرف من خلال المقال الآن على خطوات الشحن.
شحن شدات ببجي بالايدي
يوفر الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة ببجي إمكانية شحن الشدات من خلال ال ID الخاص بالمستخدم، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- في البداية على اللاعب أن يقوم بتسجيل الدخول على موقع Midasbuy، وهو الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي.
- يلي ذلك إدخال كافة المعلومات المطلوبة بالموقع في الخانات المخصصة لها، مع التأكد من إدخالها بشكل صحيح.
- يقوم اللاعب بإدخال الايدي الخاص به في الخانة المخصصة له.
- يتعين على اللاعب الربط ما بين الحساب الخاص به في لعبة ببجي بالحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
- أخيرًا يتم النقر على زر (استمرار) لاستكمال بقية الإجراءات.
خطوات استرداد شدات ببجي
يوفر الموقع الخاص بلعبة ببجي للاعبين إمكانية استرداد الشدات، وذلك عبر اتباع مجموعة من الخطوات، والتي تتمثل فيما يلي:
- تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للعبة.
- اتباع كافة التعليمات التي يتم طلبها بالموقع مثل كتابة الايدي، والربط ما بين حساب اللعبة وحساب الفيس بوك.
- يجب أيضًا إدخال الرمز الخاص باللعبة، ثم النقر على زر (استمرار) ثم زر (موافقة).
- بانتهاء تلك الخطوات يتمكن اللاعب من الحصول على الشدات التي يرغب بها مباشرةً.
- عقب ذلك يتم إضافة تلك الشدات إلى الحساب الخاص باللاعب على لعبة ببجي بشكل تلقائي، ويتم استخدامها في شراء الكثير من المستلزمات التي يحتاج اللاعب لتوفرها معه باللعبة، ومن بينها الأسلحة، والمدرعات، والملابس، وما إلى ذلك من مستلزمات متنوعة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ