لعبة رمي السكاكين للكمبيوتر جوجل بلاي

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عمر شويل - جدة لعبة رمي السكاكين للكمبيوتر وهي من الألعاب التي تتميز بدقة التصويب فلابد من تصفية الذهن والبعد عن المشاكل الحياتية عند البدء في تلك اللعبة حيث تتطلب الكثير من التركيز المتقن، وهي عبارة عن رمي السكاكين على القرص الخشبي ولابد فيها من إصابة الهدف للوصول إلى المستوى الذي يليه، وهي من الألعاب الهادفة التي تساعد الإنسان في التفكير والتركيز وتقوم اللاعب اللعب من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به وهذا للاستمتاع بما تحتويه اللعبة من تشويق.

لعبة رمي السكاكين للكمبيوتر

وتعد لعبة رمي السكاكين للكمبيوتر من الألعاب التي تلاقي إقبالا كبيرا من جميع الأعمار حيث تتميز عن غيرها بما يلي:

لعبة اركيد متميزة عن غيرها.

تعدد المستويات في اللعبة لما يجذب اللاعب أكثر لتكملة اللعبة.

تنوع أنواع السكاكين في اللعبة وهذا من أنواع التشويق الخاص باللعبة.

الجرافيك والصور في اللعبة من تقنية HD الحديثة.

يشعر اللاعب أثناء اللعب بالجدية حيث يتم تشويقه الصور والألوان.

اللعبة مجانية تماما حيث يمكن تنزيلها من خلال جوجل بلاي.

أثناء اللعب لا يحتاج إلي شبكة إنترنت.

الحفظ التلقائي للمستوى الذي وصل إليه اللاعب.

كلما زاد المستوى زادت المفاجآت داخل اللعبة كتعدد أنواع السكين المستخدم.

تحميل لعبة Knife Hit للكمبيوتر من ميديا فاير

تتميز تلك اللعبة بأسلوبها المتفرد عن غيرها من الألعاب فيجب رمي السكاكين على أهداف متغيرة، فيكون الهدف جذع شجرة أو ثمرة فاكهة أو اسطوانه لجذع وتتعدد السكاكين من حيث الأنواع والألوان كلما تقدم المستوى.

وتعطي لعبة Knife Hit أسلوب فريد من اللعب حيث تحتوي اللعبة على أنواع من التحدي للقضاء على الأهداف، وقد أخذت اللعبة شهرة واسعة بين محبين التركيز والدقة، واللعبة تحتوي على الكثير من الرسومات والجرافيك التي تشعر أن اللعبة واقعية.

تنزيل لعبة السكاكين الفواكه

أما عن لعب‏ة Knife vs Fruit فيمكن تحميلها من خلال التطبيقات الخاصة بجوجل بلاي وهذا من خلال: