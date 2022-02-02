أسهل طريقة لتفعيل واتساب WhatsApp على جهازين بنفس الرقم

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عمر شويل - جدة فعلت خدمة جديدة من خدمات الواتساب وهي أنه بإمكانك تشغيل تطبيق الواتساب علي اكتر من جهاز بنفس الرقم، وهي خدمة سهلت الكثير من الأمور، لذلك يبحث عدد كبير من مستخدمي تطبيق واتساب علي طريقة تفعيل هذه الخدمة، وما هي الخطوات المطلوبة لتشغيلها بنفس الرقم، ويقوم تطبيق الواتس اب بتطوير ذاته من خلال إضافة خصائص جديدة علي التطبيق، تسهل علي المستخدمين الكثير من الأمور، وتجذب أكبر قدر من المستخدمين الجدد، كما أن تطبيق الواتس اب واحداً من أكثر التطبيقات التي يستخدمها ملايين من الناس في كل مكان في العالم، فهو سهل الاستخدام ويمكن التواصل من خلاله بسهولة مع أي شخص في أي مكان.

أسهل طريقة لتفعيل الواتساب على جهازين بنفس الرقم

توجد طريقة سهلة وبسيطة يمكن من خلالها تشغيل تطبيق الواتس اب علي جهازين بنفس الرقم وفي نفس الوقت، حيث أن واتساب هو وسيلة التواصل الأسرع والأكثر انتشاراً بين الناس، ومن خلال الخطوات التالية يمكن تفعيل التطبيق علي جهازين بنفس الرقم:

أولا يجب التأكد أنك قمت بتحديث تطبيق واتساب علي آخر تحديث.

قم بفتح التطبيق علي الجهاز الآخر، واختر whats app wep.

قم بفتح الإعدادات واختر تفعيل خيار العرض بإصدار سطح المكتب من الاختبارات الموضحة أمامك.

يظهر لك علي الشاشة QR code

قم بفتح الهاتف وأدخل علي تطبيق الواتس اب واختر واتساب ويب وتابع الخطوات.

قم باستخدام الهاتف لتفعيل الكود الموضح في الجهاز الآخر.

وبعد تفعيل الكود سيمكنك تشغيل التطبيق علي الجهازين بسهولة.

تطبيق الواتساب

يعد تطبيق الواتس اب واحداً من أهم وأشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث أن من خلاله يمكن التواصل مع أي شخص في أي مكان في العالم، ويمكنك مشاركة الأصدقاء والأهل الصور والفيديوهات المتنوعة، ويمكن إرسال رسائل صوتية بصوتك إلي أي شخص تريده، كما أن هذا التطبيق يقوم بإصدار خدمات جديدة ليسهل علي المشتركين طرق التواصل، ويمكن فتحه علي أكثر من جهاز في نفس الوقت وبنفس الرقم.

يستخدم تطبيق الواتس اب ملايين من الأشخاص في كافة أنحاء العالم، فهو متعدد الاستخدام يمكن من خلاله الاتصال علي أي شخص في العالم، كما أنه يعمل مجاناً فلا يتطلب دفع رسوم أو أموال لتحميله، فيمكن تحميله بسهولة من خلال المتجر، وتفعيله باستخدام رقم الهاتف المحمول