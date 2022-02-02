نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة شحن جواهر فري فاير والحصول على أكواد جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواصل ملايين اللاعبين من جميع أنحاء العالم الحصول على إضافات تحديث لعبة فري فاير الأخير الخاص بالأسلحة الرائعة والقوية متعددة المهام، والذي تضمن أيضًا إطلاق عدد من التحسينات الأساسية على المؤثرات والمتاجر وبيئة اللعبة والسيرفر الرئيسي الذي تعرض للعطل أكثر من مرة، بالتوازي مع إطلاق برنامج مطور خاص باللعبة يعمل على حظر الحسابات المخالفة والوهمية وحظر الغشاشين والهاكرز، في الوقت الذي اشتكى منه الكثير من اللاعبين من إغلاق حساباتهم بشكل مفاجئ خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفعهم إلى تقديم تظلمات إلى الموقع الرسمي للعبة.

وتحذير من اللعبة

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت في فري فاير اللاعبين من انتهاج طرق غير شرعية للعب أو سرقة مجهود الآخرين، وهو ما يجعل حسابهم عرضة للحظر الغلق من قبل اللعبة، وهو ما تسبب في الفترة الأخيرة في غلق عشرات الآلاف من الحسابات بشكل عشوائي.

شحن جواهر فري فاير

وتختلف طرق شحن جواهر فري فاير، إلا أنها ليست كلها آمنة، ومن أجل الحصول على الجواهر بطريقة شرعية وأكيدة ومضمونة لابد أن يكون الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة shop2game، وهو يُعد أفضل موقع يقدم أسرع جواهر مقابل الخصم من رصيد بطاقة الدفع الإلكتروني أو محفظتك المالية مقابل شراء الجواهر، ويتطلب الأمر اختيار وسيلة الدفع والتأكيد برقم البطاقة، ثم اختيار عدد الألماس التي تحتاجها داخل اللعبة لشراء العناصر والمهام والأدوات والأسلحة بشكل سريع وأكيد، ثم الضغط على موافق، فضلاً عن تسجيل رقم الآي دي الخاصة بمعرف اللاعب أيضًا.

أكواد فري فاير

وإليكم مجموعة جديدة من أكواد فري فاير التي قد توفر لكم الحصول على آلاف الجواهر بشكل سريع ومؤكد:

FFPLFMSJDKEL

FFMCLJESSCR7

5FBKP6U2A6VD

JX5NQCM7U5CH

FF9M-2GF1-4CBF

F2AYSAH5CCQH

5XMJPG7RH49R

FFPLPQXXENMS

FFPLNZUWMALS

ECSMH8ZK763Q

FF10HXQBBH2J

FF101TSNJX6E

FF11DAKX4WHV

لابد من الأخذ في الاعتبار أن الكود يكون ساري الصلاحية ومكون من 12 من الحروف والرموز والأرقام لتوليد جواهر سريعة بعد وضعه في الخانة المخصصة له.