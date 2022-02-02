تطبيق واتساب يُطلق تحديثاً جديداً يُسعد أكثر من ملياري مستخدم 2022 قريباً

يحرص تطبيق واتساب خلال هذه الفترة على طرح العديد من الميزات الجديدة التي تُسعد جميع المستخدمين للتطبيق، حيث قام تطبيق الدردشة الفورية بإطلاق تحديث جديد لبعض المستخدمين، حيث أنه قد قام بالتجريب الآن لتك الميزة وسوف تصل إلى أكثر من ملياري مستخدم خلال الفترة القادمة، حيث أن الميزة الجديدة تسعى إلى تقديم طريقة جديدة للدردشة الخاصة بالمجموعات على WhatsApp، وهى من الميزات الفريدة من نوعها والتي سوف تُلبي رغبات العديد من المستخدمين خلال المرحلة القادمة.

ميزة Communities على تطبيق واتساب قريباً

تعتبر ميزة WhatsApp الجديدة التي سوف يسمح من خلالها التطبيق بدمج المحادثات الجمعية من خلال دردشة واحدة ضخمة، مع العمل على تسهيل إدارتها بطريقة رائعة، وتم إطلاق اسم Communities أو مجتمعات على تلك الميزة الجديدة التي سوف يتم إطلاقها لجميع مستخدمي التطبيق خلال الفترة القادمة، والتي تعمل على دمج المحادثات الجماعية، حيث تقدم تلك الميزة الكثير للمحادثات الجماعية بجميع دول العالم خلال الفترة القادمة، والتي سوف يحرص على الاشتراك فيها العديد من العملاء خلال المرحلة المقبلة.

ظهرت ميزة Communities التي أطلقها تطبيق واتساب عبر النسخة التجريبية خلال الساعات القليلة الماضية لبعض مستخدمي التطبيق، حيث ظهرت بعض الأدوات الجديدة من أجل إدارة تلك الميزة الجديدة، والمساعدة في طريقة إدارتها بشكل أفضل وسهل، والهدف من تلك الميزة الجديدة التي أطلقها التطبيق هى تنظيم التبويب الرئيسي من أجل الدردشات وإجراء المحادثات الجماعية بشكل أكبر، كما أنها تسمح لمديري المجموعات بإدارة المجموعة بشكل سهل من خلال قسم خاص بذلك.

والجدير بالذكر أن ميزة التطبيق الجديدة ما زالت قيد الاختبار حتى الآن، حيث يقوم المستخدم من خلال تلك الميزة بإرسال رسالة لجميع الأعضاء في المجموعات بتلك المحادثات الجماعية، وذلك من خلال تبويب جديد في التطبيق يحمل اسم ” إرسال رسالة إلى مجتمعك”، ومع تلك الميزة الجديدة سوف تكون المحادثات الجماعية أفضل بكثير مما عليه الآن، حيث يحرص التطبيق على المنافسة بقوة والتميز على جميع تطبيقات الدردشة الفورية بجميع دول العالم، وجذب الكثير من العملاء خلال الفترة القادمة وزيادة عدد المستخدمين، مما يزيد من قوة التطبيق خلال المرحلة القادمة.