طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022 على الأندرويد والآيفون بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة تحميل إى فوتبول بيس، عشاق كرة القدم حول العالم يبحثون عن طريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس، حيث يهتم محبي اللعبة بممارستها بشكل دائم وقت الفراغ، وأصبحت أكثر الألعاب انتشار بين اللاعبين، بسبب ما نالته من إعجاب الجمهور وتمكنت اللعبة من أن توفر جميع ما يحتاج إليه اللاعبين من مميزات، ولذلك سوف نوضح لكم طريقة تحميل اللعبة على الهاتف الاندرويد أو الآيفون بخطوات بسيطة، فقط اتبع ما يلي:

طريقة تحميل إي فوتبول بيس 2022

يتم تسجيل الدخول إلى حسابك من هاتفك المحمول على الجوجل بلاي.

اكتب في مربع البحث اسم إي فوتبول بيس.

عند ظهور رمز اللعبة، اضغط عليها واختيار تثبيت.

بعد تحميل اللعبة سوف تجد الرمز على الصفحة الرئيسية افتحها واستمتع بأجمل لعبة لكرة القدم.

كما يمكنك مشاركة اللعبة مع أهلك وأصدقائك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خوض الكثير من المباريات سوياً، وأيضاً اختيار اللاعبين المفضلين إليك والفريق الذي تشجعه من كافة أنحاء العالم.

إذا وجدت أن اللعبة لم يتاح تنزيلها في البلد التي تسكن فيها يمكنك استخدام في بي إن وتغيير البلد التي تسكن فيها لبد متاح فيها تنزيل اللعبة.

متطلبات تشغيل لعبة إي فوتبول بيس 2022

لعبة أي فوتبول بيس تحتاج إلى بعض المتطلبات التي يجب أن تتوفر على جهازك لكي تتمكن من تشغيلها بدون مواجهة عواقب أثناء اللعب وتلك الشروط كما يلي:

تحتاج اللعبة إلى إنترنت سريع، لان اللعبة حجمها إثنين جيجا بايت، كما أن أداء المباريات يحتاج إلى الإنترنت.

كما تحتاج اللعبة إلى رامات أربعة جيجا كذاكرة عشوائية.

تحتاج إلى معالج متوسط رباعي النواة.

اندرويد عشرة.

مميزات لعبة إي فوتبول بيس 2022