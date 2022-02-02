موقع استبدال اكواد فري فاير 2022 كيفية استعادة المكافئات Garena Free Fire

موقع استبدال اكواد فري فاير 2022، عن طريق موقع غارينا الرسمي الذي منه يتم استبدال كود المكافئات المكون من 12 حرف، حيث يتألف الكود من حروف كبيرة وأرقام يتم الحصول عليها عندما تلعب لعبة Garena Free Fire وتحصل على هدايا عديدة يتم إضافتها إلى محفظة الحساب بطريقة أوتوماتيكية، كما لابد من استخدام الكود قبل انتهاء مدة صلاحيته، ويتوفر العديد من كودات فري فاير نقدمها لكم بموقع ثقفني.

موقع استبدال اكواد فري فاير 2022

بلغت عمليات تثبيت لعبة فري فاير لأكثر من المليار مستخدم كونها من أفضل ألعاب الفيديو التي نالت الإعجاب الكبير بجميع دول العالم، لهذا يزداد البحث عن كيفية الحصول على جواهر فري فاير بطريقة رسمية، وهذا نوضحها بالتفصيل بالشرح عن طريق دخول الموقع الرسمي وهو مركز غارينا للشحن الحقيقي، ولكن هل تبحث عن كودات فري فاير تستطيع منها الحصول على الذهب والجواهر، بالطبع نشرح لكم كيفية دخول الموقع واستبدال الكود الهدية.

موقع كود فري فاير

كي تحصل على استبدال كود فري فاير عليك باتباع الأتي:

الدخول على موقع https://reward.ff.garena.com/ar.

هذا الموقع هو موقع استبدال المكافئات جارينا.

كما يتطلب الضغط على تسجيل الدخول.

ثم اختيار طريقة الدخول من الظاهرة أمامك.

ثم يفتح لك خانة كتابة الكود فري فاير.

لابد من وضع الكود كامل والمكون من 12 حرف.

ثم يتم الضغط على الردهة داخل اللعبة وستجد إضافة الهدايا داخل محفظة حسابك.

يجب من استخدام الكود في موعده قبل انتهاء صلاحيته.

وفي حالة حدوث مشاكل تقنية يمكنك التواصل مع خدمة العملاء.

أكواد فري فاير صالحة للجميع

كود الحصول على ماسات: DINDNOFNJDND6H 100

وكود قسيمة سلاح رويال: F2AYSAH5CCQH 1

رمز الماس: MHPOYVASEWQ3 50000

عملات الياقوت: WMWT8A96RHDF 50

كذلك نقطة إضافية: الكود FFPLPQXXENMS 50

وبطاقة النخبة والتعبئة المجانية: (6U5WQRTBMGDS- F4RTGHMLOIYG).

بينما ترقية شخصية DJ Alok: NHGADFREQWTY.

وكود سكنة التنين AK المجاني: (F7UIKMJNHGFY – أو GHTARTYUOI76- أو ESX24ADSGM4K).

كود ملابس: MKHGTRAW34RT – FT4IKJHGFRFT.

قسائم الماس رويال: TJ57OSSDN5AP x3

FODI1ZZS14NA

FTYU5TGFOSA4

FJBCHJNK4RY7

FMR8NZL286KY

FHPB36EW1L6G

F72U71VDVL5I

F4B5NJ6ITY8G

F9IRTYUJM2WE

FF11WFNPP956

FG9DN5MTYHJ5

FV2YC8D4GHY7

FT1YU7H9NB87

F6B678RNT66H

FNBVDFGH JHGF

FEDFGBNJU76E

كذلك سكنات بندقية ماركة تيتيان: NHKJU88TREQW

هذه مجموعة أكواد جربوها لاستبدالها بموقع استبدا كودات فري فاير، حتى تحصلوا على الهدايا التي تحول داخل محفظة اللاعب.