نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استبدال اكواد فري فاير 2022 كيفية استعادة المكافئات Garena Free Fire في المقال التالي
موقع استبدال اكواد فري فاير 2022، عن طريق موقع غارينا الرسمي الذي منه يتم استبدال كود المكافئات المكون من 12 حرف، حيث يتألف الكود من حروف كبيرة وأرقام يتم الحصول عليها عندما تلعب لعبة Garena Free Fire وتحصل على هدايا عديدة يتم إضافتها إلى محفظة الحساب بطريقة أوتوماتيكية، كما لابد من استخدام الكود قبل انتهاء مدة صلاحيته، ويتوفر العديد من كودات فري فاير نقدمها لكم بموقع ثقفني.
موقع استبدال اكواد فري فاير 2022
بلغت عمليات تثبيت لعبة فري فاير لأكثر من المليار مستخدم كونها من أفضل ألعاب الفيديو التي نالت الإعجاب الكبير بجميع دول العالم، لهذا يزداد البحث عن كيفية الحصول على جواهر فري فاير بطريقة رسمية، وهذا نوضحها بالتفصيل بالشرح عن طريق دخول الموقع الرسمي وهو مركز غارينا للشحن الحقيقي، ولكن هل تبحث عن كودات فري فاير تستطيع منها الحصول على الذهب والجواهر، بالطبع نشرح لكم كيفية دخول الموقع واستبدال الكود الهدية.
موقع كود فري فاير
كي تحصل على استبدال كود فري فاير عليك باتباع الأتي:
- الدخول على موقع https://reward.ff.garena.com/ar.
- هذا الموقع هو موقع استبدال المكافئات جارينا.
- كما يتطلب الضغط على تسجيل الدخول.
- ثم اختيار طريقة الدخول من الظاهرة أمامك.
- ثم يفتح لك خانة كتابة الكود فري فاير.
- لابد من وضع الكود كامل والمكون من 12 حرف.
- ثم يتم الضغط على الردهة داخل اللعبة وستجد إضافة الهدايا داخل محفظة حسابك.
- يجب من استخدام الكود في موعده قبل انتهاء صلاحيته.
- وفي حالة حدوث مشاكل تقنية يمكنك التواصل مع خدمة العملاء.
أكواد فري فاير صالحة للجميع
- كود الحصول على ماسات: DINDNOFNJDND6H 100
- وكود قسيمة سلاح رويال: F2AYSAH5CCQH 1
- رمز الماس: MHPOYVASEWQ3 50000
- عملات الياقوت: WMWT8A96RHDF 50
- كذلك نقطة إضافية: الكود FFPLPQXXENMS 50
- وبطاقة النخبة والتعبئة المجانية: (6U5WQRTBMGDS- F4RTGHMLOIYG).
- بينما ترقية شخصية DJ Alok: NHGADFREQWTY.
- وكود سكنة التنين AK المجاني: (F7UIKMJNHGFY – أو GHTARTYUOI76- أو ESX24ADSGM4K).
- كود ملابس: MKHGTRAW34RT – FT4IKJHGFRFT.
- قسائم الماس رويال: TJ57OSSDN5AP x3
- FODI1ZZS14NA
- FTYU5TGFOSA4
- FJBCHJNK4RY7
- FMR8NZL286KY
- FHPB36EW1L6G
- F72U71VDVL5I
- F4B5NJ6ITY8G
- F9IRTYUJM2WE
- FF11WFNPP956
- FG9DN5MTYHJ5
- FV2YC8D4GHY7
- FT1YU7H9NB87
- F6B678RNT66H
- FNBVDFGH JHGF
- FEDFGBNJU76E
- كذلك سكنات بندقية ماركة تيتيان: NHKJU88TREQW
هذه مجموعة أكواد جربوها لاستبدالها بموقع استبدا كودات فري فاير، حتى تحصلوا على الهدايا التي تحول داخل محفظة اللاعب.
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