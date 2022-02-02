رسمياً تثبيت إي فوتبول 2022 بموعدها نسخة efootball pes 2022 Konami

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عمر شويل - جدة رسمياً تثبيت إي فوتبول 2022 النسخة الجديدة المعدلة والمحدثة من نسخة efootball pes 2021 . والتي يتم البحث عنها بشكل مكثف بعد إطلاق فيديوهات متعددة عن ما تحتويه efootball pes 2022 بتعديلات خاصة . علي اللعبة كما أن لعبة الساحرة المستديرة PES eFootball بعد أن كانت نسختها الأولي . تعمل فقط علي أجهزة Playstation وبعد التطوير الشامل عليها منذ وقت ليس بقليل تم طرح efootball pes 2021 المحدثة لتكون متوافقة مع أيفون و أند رويد وهواتف هواوي . لكي ما يتمتع كافة عشاق إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد بالمزايا وطريقة اللعبة والوضوح العالي داخل النسخة الجديدة .

رسمياً تثبيت إي فوتبول 2022 عبر موقع شركة KONAMI الرسمي

أعلنت شركة KONAMI المنتجة لإصدار إي فوتبول بيس 2021 والتي طورت كافة محتوياتها ليتم إطلاقها علي . هواتف أند رويد وكافة الهواتف باسمها الجديد efootball pes 2022 Konami . وذلك بعد أن حققت نسخة إي فوتبول بيس 2021 نجاح ساحق بعد عمليات تثبيت اللعبة التي تخطت حاجز 100 مليون عملية تثبيت . رأت الشركة أن هذا النجاح المستمر للعبة الأكثر شهرة علي مستوي العالم PES eFootball . بأن تضيف المزايا المتعددة داخل اللعبة والتي لم تكن موجودة من قبل في نسخة efootball pes 2021 حيث تحوي نسخة . بيس 2022 العديد من المزايا التي سنتعرف عليها في السطور القادمة .

المميزات المتعددة في إي فوتبول بيس 2022 موبايل

بعد أن تم الإعلان رسمياً تثبيت إي فوتبول 2022 من موقع الشركة والمتاجر الرسمية المعتمدة . طرحت الشركة المميزات الخاصة عبر فيديو توضيحي في لعبة بيس 2022 كالتالي :-

حجم لعبة PES eFootball تم تصغيره ليصل إلي حجم 96MG لمساحة الذاكرة العشوائية . كما تم تطوير وتحديث النسخة السابقة إي فوتبول بيس 2021 لتكون نسخة PES 2022 بإصدار 5.5.0 . كذلك من متطلبات تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد يكون بأنظمة أند رويد 5.0 وأكثر لتصحب متوافقة مع كافة الهواتف بجانب تلك المميزات السابقة تطرح efootball pes 2022 بتقنية جرافيك عالية الوضوح مما يجعل اللعبة شبه حقيقية . كما تم إضافة التعليق باللغة العربية بجانب العديد من اللغات المختلفة في efootball pes 2022 Konami . كذلك يتاح لعاشقي لعبة بيس 2022 تكون اللعبة متاحة بكامل محتوياتها بيس 2022 للأندرويد بدون نت بعد تثبيتها لأول مرة . إمكانية التبديل بين صفقات اللعب المختلفة في كافة الدوريات الموضوعة في بيس 2022 بشراء وبيع اللاعبين . كما أن هناك العديد من المميزات التي تحتوي عليها لعبة إي فوتبول 2022 للاندرويد والتي يتم التعرف عليها بعد التثبيت .

بعد أن تم الإعلان رسمياً تثبيت إي فوتبول 2022 في موعدها كيف يتم تثبيتها بالهاتف

حتي يمكنك تثبيت PES eFootball علي أي نوع من الهواتف المختلفة عبر موقع الشركة . أو من خلال المتجر الرسمي يتم اتباع الخطوات التي سنذكرها ولكن ذلك نذكره ليتم عمله علي المتجر الخاص بهاتفك كالتالي :-

تثبيت بيس PES 2022 للاندرويد نسخة معدلة عبر تسجيل الدخول علي متجر هاتفك . كما يتم يتم تثبيت بيس PES 2022 للاندرويد من خلال تسجيل اسم اللعبة في مربع البحث علي المتجر . بمجرد ظهور لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل يكون بجانبها السعر المعلن علي المتجر ليتم دفع ثمن اللعبة . تقوم بعد ذلك بدفع ثمن بيس 2022 عبر بطاقتك الائتمانية لكي ما يتم إكمال خطوات التثبيت . كذلك بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي تثبيت efootball pes 2022 علي الهاتف . بعد أن تنتهي خطوات التثبيت يمكنك لعب بيس 2022 للأندرويد بدون نت .

رسمياً تثبيت إي فوتبول 2022 والتي يتم تداول معلومات عنها بأنها من المفترض أن تكون متاحة علي المتاجر الرسمية . في شهر يناير الماضي جاءت معلومات أخري بأنه ربما ستكون اللعبة متاح تثبيتها علي الهواتف . في شهر مارس من هذا العام .