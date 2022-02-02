نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً تثبيت إي فوتبول 2022 بموعدها نسخة efootball pes 2022 Konami في المقال التالي
عمر شويل - جدة رسمياً تثبيت إي فوتبول 2022 النسخة الجديدة المعدلة والمحدثة من نسخة efootball pes 2021 . والتي يتم البحث عنها بشكل مكثف بعد إطلاق فيديوهات متعددة عن ما تحتويه efootball pes 2022 بتعديلات خاصة . علي اللعبة كما أن لعبة الساحرة المستديرة PES eFootball بعد أن كانت نسختها الأولي . تعمل فقط علي أجهزة Playstation وبعد التطوير الشامل عليها منذ وقت ليس بقليل تم طرح efootball pes 2021 المحدثة لتكون متوافقة مع أيفون و أند رويد وهواتف هواوي . لكي ما يتمتع كافة عشاق إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد بالمزايا وطريقة اللعبة والوضوح العالي داخل النسخة الجديدة .
رسمياً تثبيت إي فوتبول 2022 عبر موقع شركة KONAMI الرسمي
أعلنت شركة KONAMI المنتجة لإصدار إي فوتبول بيس 2021 والتي طورت كافة محتوياتها ليتم إطلاقها علي . هواتف أند رويد وكافة الهواتف باسمها الجديد efootball pes 2022 Konami . وذلك بعد أن حققت نسخة إي فوتبول بيس 2021 نجاح ساحق بعد عمليات تثبيت اللعبة التي تخطت حاجز 100 مليون عملية تثبيت . رأت الشركة أن هذا النجاح المستمر للعبة الأكثر شهرة علي مستوي العالم PES eFootball . بأن تضيف المزايا المتعددة داخل اللعبة والتي لم تكن موجودة من قبل في نسخة efootball pes 2021 حيث تحوي نسخة . بيس 2022 العديد من المزايا التي سنتعرف عليها في السطور القادمة .
المميزات المتعددة في إي فوتبول بيس 2022 موبايل
بعد أن تم الإعلان رسمياً تثبيت إي فوتبول 2022 من موقع الشركة والمتاجر الرسمية المعتمدة . طرحت الشركة المميزات الخاصة عبر فيديو توضيحي في لعبة بيس 2022 كالتالي :-
- حجم لعبة PES eFootball تم تصغيره ليصل إلي حجم 96MG لمساحة الذاكرة العشوائية .
- كما تم تطوير وتحديث النسخة السابقة إي فوتبول بيس 2021 لتكون نسخة PES 2022 بإصدار 5.5.0 .
- كذلك من متطلبات تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد يكون بأنظمة أند رويد 5.0 وأكثر لتصحب متوافقة مع كافة الهواتف
- بجانب تلك المميزات السابقة تطرح efootball pes 2022 بتقنية جرافيك عالية الوضوح مما يجعل اللعبة شبه حقيقية .
- كما تم إضافة التعليق باللغة العربية بجانب العديد من اللغات المختلفة في efootball pes 2022 Konami .
- كذلك يتاح لعاشقي لعبة بيس 2022 تكون اللعبة متاحة بكامل محتوياتها بيس 2022 للأندرويد بدون نت بعد تثبيتها لأول مرة .
- إمكانية التبديل بين صفقات اللعب المختلفة في كافة الدوريات الموضوعة في بيس 2022 بشراء وبيع اللاعبين .
- كما أن هناك العديد من المميزات التي تحتوي عليها لعبة إي فوتبول 2022 للاندرويد والتي يتم التعرف عليها بعد التثبيت .
بعد أن تم الإعلان رسمياً تثبيت إي فوتبول 2022 في موعدها كيف يتم تثبيتها بالهاتف
حتي يمكنك تثبيت PES eFootball علي أي نوع من الهواتف المختلفة عبر موقع الشركة . أو من خلال المتجر الرسمي يتم اتباع الخطوات التي سنذكرها ولكن ذلك نذكره ليتم عمله علي المتجر الخاص بهاتفك كالتالي :-
- تثبيت بيس PES 2022 للاندرويد نسخة معدلة عبر تسجيل الدخول علي متجر هاتفك .
- كما يتم يتم تثبيت بيس PES 2022 للاندرويد من خلال تسجيل اسم اللعبة في مربع البحث علي المتجر .
- بمجرد ظهور لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل يكون بجانبها السعر المعلن علي المتجر ليتم دفع ثمن اللعبة .
- تقوم بعد ذلك بدفع ثمن بيس 2022 عبر بطاقتك الائتمانية لكي ما يتم إكمال خطوات التثبيت .
- كذلك بعد الخطوات السابقة يتم الضغط علي تثبيت efootball pes 2022 علي الهاتف .
- بعد أن تنتهي خطوات التثبيت يمكنك لعب بيس 2022 للأندرويد بدون نت .
رسمياً تثبيت إي فوتبول 2022 والتي يتم تداول معلومات عنها بأنها من المفترض أن تكون متاحة علي المتاجر الرسمية . في شهر يناير الماضي جاءت معلومات أخري بأنه ربما ستكون اللعبة متاح تثبيتها علي الهواتف . في شهر مارس من هذا العام .