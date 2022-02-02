نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصم %50 على الجوالات والشاشات عروض مكتبة جرير العودة إلى المدارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم %50 على الجوالات والشاشات عروض مكتبة جرير العودة إلى المدارس على الأجهزة اللوحية، يتوفر جوال شاومي 11T برو سعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام تقنية الجيل الخامس 5G، باللون الأزرق السماوي، الرمادي النيزكي و الأبيض مون لايت بسعر 1999 ريال بدلا من 2499 ريال خصم 20%، يتوفر جوال هواوي نوفا 8 أي سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام مع تقنية الجيل الرابع باللون الأسود، بسعر 1199 ريال بدلا من 1399 ريال خصم 14% ضمن عروض العودة إلى المدارس.

عروض مكتبة جرير العودة إلى المدارس

يتوفر هواوي ميت بوك كمبيوتر محمول 14 بوصة الجيل الحادي عشر إنتل كور أي 5، إنتل ايريس اكس اي جرافيكس‎ سعة ‎512 جيجابايت اس اس دي‎، ضمن عروض العودة إلى المدارس بسعر 3499 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 12%، يتوفر ضمن تخفيضات مكتبة جرير على الاجهزة اللوحية أبل ماك بوك برو 13 ريتنا و تاتش بار كمبيوتر محمول 13.3 بوصة إنتل كور آي 5 رباعي النواة‎ ‎إنتل آريس بلس جرافيكس 645‎ سعة ‎1 تيرابايت اس اس دي‎، بسعر 7499 ريال بدلا من 9399 ريال خصم 20%.

خصم 50% على الأجهزة اللوحية

يتوفر اسوس تي يو اف جيمنج اف 15 كمبيوتر محمول للألعاب حجم 15.6 بوصة الجيل العاشر انتل كور اي 5 انفيديا جي فورس جي تي اكس 1650 سعة 4 جيجابايت‎ 512 جيجابايت اس اس دي، ضمن تخفيضات مكتبة جرير على أجهزة اللاب توب بسعر 3499 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 12%، يتوفر ضمن عروض العودة إلى المدارس لينوفو تاب ام 8 كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع‎ حجم 8 بوصة‎ ‎سعة 32 جيجابايت اي ام ام سي‎ ‎رباعي النواة‎ باللون ‎الرمادي البلاتيني، بسعر 499 ريال بدلا من 599 ريال خصم 16%.

خصم %50 على الجوالات والشاشات

يتوفر تي سي ال 10 تاب ماكس يدعم شبكة 4G حجم ‎10.3 بوصة‎ ‎سعة 64 جيجابايت اي ام ام سي‎ ‎ثماني النواة‎ باللون الأزرق الثلجي‎، بسعر 999 ريال بدلا من 1199 ريال خصم 16%، يتوفر ضمن تخفيضات مكتبة جرير على عروض الاجهزة اللوحية لينوفو تاب ام 7 كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الرابع‎ حجم ‎7 بوصة‎ سعة 32 جيجابايت اي ام ام سي‎ ‎رباعي النواة‎ باللون الرمادي البلاتيني، بسعر 399 ريال بدلا من 519 ريال خصم 23%.

تتوفر شاشة سوني ‎65 بوصة‎ ‎بدقة ‎ 4K‎ ‎دي ال اي دي‎ ‎تلفزيون أندرويد‎ ULTRA HD ‎باللون الفضي، ضمن عروض مكتبة جرير على الشاشات بسعر 3999 ريال بدلا من 7999 ريال خصم 50%، تتوفر شاشة تلفزيون هايبر 65 بوصة بدقة 4K دي ال اي دي تلفزيون اندرويد ULTRA HD باللون الأسود، بسعر 2649 ريال بدلا من 4899 ريال خصم 45%، تتوفر شاشة سكاي وورث 50 بوصة بدقة 4K ال اي دي ULTRA HD تلفزيون اندرويد باللون الأسود، بسعر 1599 ريال بدلا من 2499 ريال خصم 36% ضمن عروض العودة إلى المدارس.