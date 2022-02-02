أشحن حالاً.. أسهل طريقة لشحن شدات ببجي موبايل 2022 عبر الموقع الرسمي

خطوات شحن شدات ببجى موبايل 2022، هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن للاعبي ببجى موبايل أن يقومون بشحن شدات ببجى من خلالها سواء كانت مجانية أو مدفوعة، وقد ترى أمامك كثير من الروابط التي تدعى تقديم شحن شدات ببجى مجانا من خلالها ولكن بعض هذه المواقع قد لا تكون موثوقة ومضمونة وإنما فقط تكون مجرد فخ لاختراق حساباتك ومعرفة معلوماتك الشخصية، فإذا كنت تبحث عن طريقة أمنة لشحن شدات ببجى عن طريق ID أو عن طريق الرصيد ولا تعرف كيفية القيام بذلك، فتابع هذا المقال لمعرفة أفضل موقع للحصول على شدات ببجى والخطوات اللازمة لذلك.

خطوات شحن شدات ببجى من موقع Pupg Midasbuy

موقع Midasbuy هو أحد المواقع الرسمية التي يمكنك من خلالها شحن شدات ببجى عن طريق ID أو الرصيد إلى جانب توفير العديد من طرق الدفع المناسبة، وتتاح هذه الخدمة لكثير من الدول العربية منها مصر والسعودية والمغرب وتونس وباقي دول الشرق الأوسط، ولكى تتمكن من وصول شدات ببجى على حسابك فى اللعبة بطريقة صحيحة اتبع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي لموقع Pupg Midasbuy.

حدد الدولة التي تنتمى إليها ثم اضغط “انطلق”.

حدد عملة UC واضغط على “شراء”.

ادخل معرف اللعبة الخاص بحسابك أو ID.

حدد طريقة الدفع المناسبة لك سواء فيزا أو رصيد الهاتف أو غيرها.

حدد العملات التي ترغب بشرائها ثم اضغط على “ادفع الآن”.

اكمل بقية التعليمات حتى إتمام عملية الدفع.

فور الانتهاء ستصل إليك الشدات التي قمت بشحنها عن طريق حسابك الخاص باللعبة إلى جانب حصولك على بعض العروض.

خطوات شحن شدات ببجى عن طريق Bee

يمكنك شحن شدات ببجى عن طريق خدمة bee والتي يمكنك شرائها من أي سوبر ماركت أو من أقرب موزع لك، من خلال الخطوات التالية قم بالشحن بسهولة.