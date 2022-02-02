الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأسرار الفوز بالجائزة الكبرى.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، التي مازال التفاعل والبحث مستمر لدى الكثير للاشتراك في مسابقة الحلم لهذا العام الجديد ٢٠٢٢م في جميع الدول العربية حيث يوجد رقم جوال يتم من خلاله إرسال رسالة نصية بكتابة كلمة حلم علي الرقم التابع لدولتك للمشاركة في المسابقة لهذا العام مع الإعلامي الكبير مصطفي ألاغا، ويمكن الاشتراك أيضا عبر تطبيق Dream Contest، أو الموقع الرسمي Dream Contest.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يتم المشاركة عن طريق التسجيل في قناة أم بي سي، أو التفاعل مع أرقام مسابقة دريم من خلال أرقام كل دولة مشاركة في الموسم الحالي، ويجب عليك في حالة المشاركة في ذلك المسابقة معرفة رقم الاشتراك الخاص بدولتك أو بلدك وتكاليف الرسالة أو الاتصال علي النحو التالي:

دولة تونس: شبكة اتصالOOoredoo ، Orange، رقم المسابقة 85988 SMS المبلغ المالي ١.٥ دينار تونسي.

المملكة العربية السعودية: شركات خطوط الجوال، STC الرقم 858888، Zain التواصل 755505، Mobily الهاتف 650444، تكاليف الرسالة 5.75 ريال.

الجمهورية العربية السورية: شبكات الاتصال، Tunisie telecom، MTN رقم الحلم 1565، المصاريف ١٠٠ ليره سورية.

دولة الامارات العربية: شركات المحمول Du الرقم 3636 تكلفة اتصال ٥.٢٥ درهم، Etisalat الرقم 5544، Lebara الجوال 313131، Virgin Mobile الرقم 300300 سعر الرسالة 3.15 درهم.

المغرب: شركة الجوال Orange ،Syriatel الرقم 9669، الرسالة ٩درهم مغربي.

دولة الكويت: الشبكة stc، الرقم 4141

تكلفة الرسالة 500 فلس.

تكلفة الرسالة 500 فلس. بلد الأردن: شركات الاتصال Zain، Umniah، Maroc Tel،رقم الهاتف 98858، سعر الرسالة 70 قرش.

سلطة عمان الشبكاتOmantel ، Batelco، stc، الرقم 90434، تكلفة الرسالة 500 فلس.

دولة العراق: اتصالات شبكة الهواتف، Asiacell الرقم 2266، Korek الرقم 2180 قيمة الرسالة ١٢٠٠ دينار عراقي.

من داخل جمهورية مصر العربية: شركات اتصال المحمول Vodafone ،Etisalat ،Orange ،WE الرقم 95458 أو 95450، مصاريف الرسالة ٥ جنيه مصري.

البحرين: شبكات المحمول Zain الرقم 94000 Asiacell، الرقم 2266، Korek الرقم 2180، مصاريف الرسالة 500 فلس.

السلطات العربية الفلسطينية: شركة الاتصال، Wataniya الرقم 6144 ثمن الرسالة 3.5 Nis ،Jawwal الرقم 1625نفس التكلفة أيضا.

طريقة ارسال رسالة لبرنامج الحلم علي قناة mbc

يمكن إرسال حلم أو Dream بالكتابة في الرسالة يمكن الاشتراك بتفعيل الرسالة علي موقع الحلم الرابط mydream.mbc.net يتم ارسل كود سري علي رقم المسجل ويتم الرسوم المالية حسابها بشكل يومي علي حسب كل دولة، ويمكن التسجيل عن طريق الرقم الدولي 008821622775627.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم عبر قناة mbc باتباع الخطوات

ندخل إلى الموقع الخاص بمسابقة الحلم ونضع رقم الهاتف الخاص للاشتراك.

ونضع رقم الهاتف الخاص للاشتراك. نقوم ب إرسال كلمة حلم أو دريم للرقم الخاص بدولتك.

أو دريم للرقم الخاص بدولتك. يتم اختيار الإجابة الصحيحة الخاصة بالسؤال بعد إرسال الرسالة.

إذا تمت إجابتك وكانت صحيحة سيتم دخولك لمرحلة السحب العشوائي تلقائيا.

يجب عليك بعدها الإجابة علي أسئلة اكثر لتزيد من فرصة الفوز من ضمن المشتركين.

يكون استلام الجائرة خلال ٩٠ إلى ١٨٠ يوم للفائز بعد انتهاء المسابقة ، الحضور إلى مكان تسليم الجائزة خلال شهر من تأريخه.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأسرار الفوز بالجائزة الكبرى.