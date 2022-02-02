الأن تثبيت جراند ثيفت أوتو فايس سيتي gta vice city للهواتف

جراند ثيفت أوتو فايس سيتي واحدة من أشهر الألعاب، وأهمها التي ظهرت على الإطلاق حيث أنها لعبة قديمة ظهرت في بدايات ظهور الألعاب الإلكترونية بدون انترنت ثم أعاد إصدارها بنسخ حديثة 2022 بجودة أعلي، والكثير من المميزات التي جعلت محبي هذه اللعبة يحملونها بكثرة، بجودة ممتازة على جهاز الأندرويد وتم أطلاق حوالي 20 جزء من اللعبة إلي الان وكانت في البداية مخصصة لمنصات بلاي ستيشن وويندوز ثت تم أطلاق الأصدار الخاص بالهواتف المحمولة في عام 2014 ونستعرض الن أهم مميزات gta vice city للهواتف وطريقة تثبيت اللعبة علي الهواتف بنظامي أندرويد وأي أو أس بخطوات بسيطة.

كيفية تحميل لعبة gta vice city مجانًا

تقوم بفتح متجر التطبيقات الخاص بهاتفك.

ثم تقوم بالضغط علي صندوق البحث في الاعلي وكتابة اسم اللعبة.

بعد ذلك الضغط علي اللعبة من الاختيارات والضغط علي أيقونة تثبيت.

ثم تفتح اللعبة، وتشغل ثم الاستمتاع بتجربة لعبة فريدة.

مميزات لعبة جراند ثيفت أوتو فايس سيتي

تمتاز لعبة gta vice city بتصميم رائع، و جرافيك مميز عالى الدقة، والجودة.

اللعبة توفر أصوات جميلة، وأكثر واقعية أثناء تشغيل السيارات، والحركة حيث يمكنك سباقة في كل الخدمات الخاصة بمنبه صوتي الأضواء، وغيرها.

توفر اللعبة لمستخدميها التحكم البسيط، و السهل.

اللعبة تعمل على مختلف الأجهزة بمختلف الإصدارات.

تشغيل اللعبة لا يتطلب اتصال بالإنترنت.

يمكن لمستخدمي اللعبة التحرك في المدينة الجميلة من خلال مناظر ثم صناعتها بجودة عالية.

اللعبة توفر لك الكثير من الأسلحة المتنوعة التي يمكنك استخدامها.

يمكن لمستخدمي اللعبة التحكم باللعبة من خلال يد خارجية.

مساحة اللعبة gta vice city صغيرة، ولا يشمل مساحة كبيرة على الجهاز.

جراند ثيفت أوتو فايس سيتي

تم الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيس اللعبة حيث تقدم gta vice city مجموعة من الميزات الجديدة لمستخدميها وهي كالتالي:

خيارات لإطلاق النيران، و استهداف جديد مصمم بدقة.

تخطيط مع ضوابط مخصصة قابلة للتخصيص بالكامل.

حملات ضخمة مع ساعات لا تحصى من اللعب.

حدات تأثيرات اللمس المتكاملة.

● لغات مدعومة من اللغة الانجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والألمانية، والكورية، والإسبانية، والروسية، واليابانية.