أرخص موقع قارينا فري فاير شحن 22 ألف جوهرة يوميا بطريقة شرعية

سنتعرف علي طريقة كيفية الشحن من خلال قارينا فري فاير شحن جواهر، حيث تعد فري فاير واحد من أشهر ألعاب battle royale في العالم، حيث يمكنك بكل سهولة لعب اللعبة من خلال الجوال المحمول الخاص بك أو عن طريق الكومبيوتر، فهي من امتع ألعاب المغامرة بفضل المطورين الذين يعملون دائما علي تحديثها.

قارينا فري فاير شحن

لكي تلعب لعبة فري فاير فانت تحتاج الى الكثير من الجواهر لكي تتمكن من شراء الملابس والأسلحة والقنابل الحديثة والشخصيات المشهورة لكي تتمكن ارتقاء مستواك داخل اللعبة بكل سهولة، حيث تم تقييم لعبة فري فاير بأنها افضل الألعاب الشعبية لعام 2019 من متجر اللعاب جوجل بلاي، وكان السبب يرجع لمبرمجين اللعبة الذين يعملون دائما علي تحديثها.

طريقة شحن جواهر فري فاير

نحن ننصح دائما بالشحن عن طريق الموقع الرسمي للعبه، لأنه أمن تماما من اي احتيالات واذا أردت الشحن يجب عليك اتباع الخطوات الأتية:

اولا قم بالبحث عن الموقع الرسمي للعبه وهو shop2game علي اي محرك بحث.

ثم اختيار الخيار الأول ثانيا قم بتسجيل الدخول إذا كنت قمت بالتسجيل علي الموقع من قبل، واذا لم تكن مسجل من قبل يمكنك التسجيل عن طريق الفيس بوك إذا كان مسجل باللعبة.

وثم بعد ذلك اختيار عدد الجواهر التي تكون بالحاجة أليها في حسابك.

ثم اختيار بلدك التي تسكن بها.

ثم اختيار طريقه الدفع التي متاحه لديك.

وبعد أتمام عمليه الدفع يمكنك بكل سهوله فتح حسابك في اللعبة وستجد بها بكل تأكيد الجواهر التي قمت بشرائها.

يمكن التعرف ايضا علي كيفية الحصول علي أكواد فري فاير.

أسعار جواهر فري فاير في مصر

10+100 جوهرة 18.6 جنيه 21+210 جوهرة 35.2 جنيه 572 جوهرة 85 جنيه 1166 جوهرة 168 جنيه 2420 جوهرة 334 جنيه

أسعار جواهر فري فاير في السعودية