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عمر شويل - جدة تعرف على أهم مواصفات سيارة البيك أب 2022 شاحنة البيك أب، والتي تسمى في بعض الدول العربية بالسيارة النصف نقل، وهي شاحنة صغيرة ذات خلفية مكشوفة لحمل البضائع البسيطة في وقت قصير، ويختلف تصميم سيارة البيك أب من بلد لأخرى باختلاف الغرض الذي صممت من أجله، ويطلق على سيارات البيك أب اسم وانيت في منطقة الخليج، وكان السبب في ذلك الاسم عمال سعوديين يعملون في الصحراء لدى شركة أرامكو، وكانت السيارة التي تقوم بنقل الأمتعة لها نفس التصميم وتحمل رقم 18 ومن هنا جاء الاسم.

مواصفات سيارة البيك أب 2022

مواصفات سيارة البيك أب 2022 من المقرر أن تقدم الشركات المنتجة للسيارات مجموعة متنوعة وهائلة من سيارات البيك أب، والتي تختلف في تصميمها وقدرتها وأسعارها، ونقدم لكم أفضل الشاحنات بالأسواق:

شاحنة 1500 رام

تمتاز شاحنة 1500 رام بوجود محرك V8 سعة 5.7 لتر قوة 395 حصان، ويمكنها حمل أوزان تصل إلى 12750 رطل، ويبلغ سعر السيارة في الأسواق 36195 دولار.

شاحنة 1500 رام XTRA

شاحنة 1500 رام XTRA تأتي شاحنة 1500 رام XTRA في الترتيب الثاني بين السيارات البيك أب المقرر عرضها خلال 2022، والتي تعمل بمحرك V8 سعة 6.2 لتر، وقوة 702 حصان، وتتحمل وزن يصل إلى 8100 رطل، وتبدأ أسعار السيارة من 75275 دولار.

شاحنة فورد F-150

شاحنة فورد F-150 تحتل شاحنة فورد F-150 الترتيب الثالث بين السيارات المقرر نزولها في الأسواق خلال 2022، والتي تتمتع بمحرك V6 سعة 3.5 لتر، وبقوة 430 حصان، وتتحمل أوزان تصل إلى 14 ألف رطل، ويبدأ سعر السيارة في الأسواق من 30985 دولار.

شاحنة فورد F-150 Raptor

شاحنة فورد F-150 Raptor تتميز الشاحنة بوجود محرك V6 سعة 3.5 لتر وقوة 450 حصان، ويبدأ سعرها 65480 دولار.