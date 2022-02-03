ميزة واتساب الجديدة تتفوق على جوجل بأحدث مزايا الدفع الإلكتروني عبر رمز QR

وقد أنتشرت الكثير من المعلومات عن ميزات يمكن من خلالها المحافظة على دردشات الخاصة أو المرتبطة بالعمل على واتس آب في سرية وأمن كامل، حيث يعتمد تطبيق WhatsApp على تقنية تشفير من النهاية إلى النهاية، والتي لا يحتفظ فيها برسائلك الخاصة على خوادمه ولا يمكن لأطراف ثالثة قراءتها، ولكن تقارير عديدة أشارت إلى أنه حتى تلك التقنية ليست آمنة بنسبة 100%، ولا تمنع المتجسسين أو المتطفلين من اختراق الحساب الشخصي.

يستخدم العديد من الناس في جميع أنحاء العالم تطبيقات التواصل الاجتماعي والدردشة، لإنهاء معظم الأعمال الخاص والعامة، بسبب اضطرارهم للعمل من المنزل في ظل الجائحة المنتشرة سابقاً، بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ولذلك أصبح الكثير من المستخدمين بحاجة لضمان أمن وسرية حساباتهم على مواقع التواصل وتطبيقات الدردشة والتراسل الفوري، ومن أبرز تلك التطبيقات على الهواتف هو تطبيق واتساب.

تغيير رمز الأمان

تحتوى كل محادثات واتس آب على رمز أمان خاص بك للتحقق من أن مكالماتك ورسائلك مشفرة بصورة كاملة، ويمكن العثور على هذا الرمز في شاشة معلومات الاتصال ، كرمز QR ورقم مكون من 60 رقمًا، وهذه الرموز فريدة لكل محادثة ويمكن مقارنتها بين الأشخاص وبعضهم البعض في كل محادثة للتحقق من أن الرسائل التي ترسلها إلى الدردشة مشفرة من خلال طرف إلى طرف، قد تتغير رموز الأمان المستخدمة في التشفير من شخص إلى شخص ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب قيامك أنت أو جهة الاتصال الخاصة بك بإعادة تثبيت تطبيق واتساب.

تجنب الروابط المريبة

عند تفعيل تلك الخاصية، عندما يتم استقبال حسابك الشخصي على WhatsApp أي روابط مريبة أو غير عادية، سوف يظهر لك تنبيه بعدم فتح تلك الروابط وأنها خاصة بموقع غير شرعي أو موثق.

إخفاء آخر ظهور

يسمح تطبيق واتس آب لأي مستخدم بالاطلاع على إيصالات القراءة وآخر ظهور وصورة الملف الشخصي، ولتغيير هذه الإعدادات، يمكنك ببساطة الانتقال إلى المزيد من الخيارات وهي نقطة ثلاثية أفقية، ثم ادخل إلى الإعدادات ومنها إلى أيقونة الحساب، ثم خيار الخصوصية، واختر إلغاء تفعيل تلك الأمور.

​ توثيق ذو اتجاهين

هو التحقق من خطوتين وأصبح ميزة اختيارية تضيف مزيدًا من الأمان والسرية إلى حسابك، وعند تمكين التحقق بخطوتين، يجب أن تكون أي محاولة للتحقق من رقم هاتفك على تطبيق واتس آب مصحوبة برقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام، الذي قمت بإنشائه عند تفعيل هذه الميزة.