نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات 2022 HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة، ليست كبقية قنوات الأخرى في العالم العربي حيث تصدرت طيور الجنة قائمة أفضل القنوات العربية الموجهة بشكل خاص للأطفال لكنها أيضا مع ذلك فالكبار مشغوفين بمشاهدتها خصوصا رفقة أبنائهم، نالت القناة مرتبة لا مثيل لها منذ أن أنشئت وأصبحت الملاذ الأول للأطفال في الوطن العربي من أجل القضاء على الملل وكذلك الاستمتاع بالمحتوى الممتاز الذي تعرضه القناة على شاشتها بشكل يومي على مدار أربع وعشرين ساعة، والبحث عن التردد الجديد الخاص بها متواصل ليل نهار وبكثافة عالية حيث أن الآباء والأمهات يحرصون دوما على أن يستمتع أطفالهم بمشاهدتها ويفضلونها على بقية القنوات العربية الأخرى الموجهة للطفل، حيث أن محتواها الذي تقدمه مليء بالحكم والنصائح والبرامج التعليمية المفيدة جدا لهؤلاء، وهذا مما يزيد شعبية القناة يوما بعد يوم رغم أن منافسيها لديهم إمكانيات هائلة جدا، لكن الأسلوب الرائع الذي قامت به القناة هو الذي قلب الكفة لصالحها، وفي هذا المقال نقدم لزوار ثقفني تردد هذه القناة الجديد لهذا العام حيث أن قد قامت بتغييره.

تردد قناة طيور الجنة

في عام 2008 كان الأطفال على موعد مع واحدة من أفضل القنوات التي ستتربع فيما بعد على عرش أكثر القنوات العربية متابعة وأعمية من طرف ملايين الأطفال في جميع البلاد العربية، و غطت شهرتها جميع الآفاق، وأصبحت الرقم الأول على المستوى العربي في مجالها، أسس قناة طيور الجنة خالد مقداد وقد كان في تأسيسها ذو بصيرة وعقلانية فلم يتبع الأسلوب المتعارف عليه في جميع القنوات المخصصة للأطفال بل اتخذ نهجا جديدا في هذا وأصبحت قناته بفضل ذلك الأسلوب أفضل قناة أطفال على مدى سنوات، والبحث متواصل عنها بشكل لا يصدق من مختلف البلدان العربية، قام السيد خالد مقداد بإنشاء قنوات أخرى تابعة لمؤسسة طيور الجنة وهي عبارة عن قنوات أطفال باللغات الأجنبية الإنجليزية والفرنسية والتركية، كما أسس أيضا قناة على يوتيوب يمكن مشاهدة جميع أعمال القناة عليها، كما يوجد أيضا موقع خاص بطيور الجنة، ويمكن من خلالها متابعة بثها.

تردد طيور الجنة الجديد على نايل سات

القمر: نايل سات

التردد 12258

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

وعلى قمر عربسات

التردد 11310

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

التصحيح 3/4

عودة القناة

عادت قناة طيور الجنة للبث من جديدعلى قمر نايل سات المصري حيث يعتبر القمر الصناعي الأكثر شهرة في الوطن العربي، ويعتبر هذا خبرا مفرحا لملايين الناس من عشاق ومتابعي واحدة من أفضل القنوات العربية المتخصصة في تقديم محتوى للأطفال، وقدمنا لكم التردد الجديد لهذه القناة الرائعة على هذا القمر الصناعي.

مميزات طيور الجنة

للقناة المذكورة مميزات عديدة جعلت منها واحدة من القنوات الأكثر شعبية إن لم تكن الأكثر شعبية على الإطلاق في الوطن العربي بأسره، وهذا ناتج عن المميزات التي سنذكرها لكم مع أننا لا يمكننا حصرها وهذه بعض المميزات:

أولا قناة طيور الجنة قناة مجانية يمكن لأي أحد استقبالها بواسطة الترددات التي ذكرناها أعلاه والاستمتاع بمشاهدتها دون دفع فلس واحد.

القناة تبث بجودة hd عالية الدقة، وهذا الأمر غير متواجد في كثير من القنوات المنافسة لها حيث أن غالبية القنوات مازالت تبث بجودة اس دي، وهذا مما يحسب لطيور الجنة.

المحتوى الفريد من نوعه والذي يضم تشكيلة من أبرز الأغاني والأناشيد الرائعة والبرامج والمسلسلات الكرتونية الرائعة جدا.

تواجد القناة أيضا على منصات التواصل الإجتماعي ويمكن متابعة بثها دون تقطيع على يوتيوب.

برامج وأناشيد القناة

قدمت طيور الجنة وطيور الجنة بيبي عددا هائلا من الأغاني على مدار الأعوام السابقة واستطاعت بتلك البرامج والأناشيد أن تكسب شهرة عالية في جميع أقطار العالم العربي، فالجميع يفضلونها على ما سواها من القنوات نظرا لهذه الأناشيد الرائعة وكذلك المسلسلات الكرتونية والبرامج التعليمية المفيدة جدا للصغار، ومن بين البرامج الممتعة التي تقدمها: