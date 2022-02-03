خطوات شحن شدات ببحي بالأيدي 5000 شدة في ثواني بكل سهولة

أسعار شحن شدات ببجي، يمكن شحن شدات ببجي مقابل مبلغ محدد من المال، يختلف من دولة إلى أخرى، وذلك عند القيام بالشحن عن طريق الايدي، وهي من أفضل الطرق المضمونة التي يمكن أن يتبعها اللاعب في شحن الشدات دون التعرض لأي محاولة نصب، وسنتعرف من خلال المقال على أسعار الشحن وكيفية شحنها.

خطوات شحن شدات ببحي بالأيدي

يوفر الموقع الرسمي للعبة ببجي إمكانية شحن الشدات باستخدام الأيدي، وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باللعبة.

من خلال الصفحة الرئيسية بالموقع يتم النقر على خيار (تحصيل الشدات)

إدخال الأيدي الخاص باللاعب في الخانة المخصصة له.

يقوم اللاعب بتحديد كمية الشدات التي يريد الحصول عليها.

عقب الانتهاء من الخطوات السابقة يقوم الموقع بإضافة الشدات إلى حساب اللاعب في لعبة ببجي.

أسعار شحن شدات ببجي في السعودية

يحدد الموقع سعر محدد لكل كمية من الشدات التي يمكن شرائها من خلال الموقع، وفيما يلي سنتعرف على أسعار الشدات في السعودية:

لشراء 63 شدة يجب سداد مبلغ قيمته 3.69 ريال سعودي.

لشراء 340 شدة يجب سداد مبلغ قيمته 17.99 ريال سعودي.

لشراء 690 شدة يجب سداد مبلغ قيمته 36.99 ريال سعودي.

لشراء 1875 شدة يجب سداد مبلغ قيمته 89.99 ريال سعودي.

لشراء 4000 شدة يجب سداد مبلغ قيمته 184.99 ريال سعودي.

لشراء 8400 شدة يجب سداد مبلغ قيمته 369.99 ريال سعودي.

أسعار شحن شدات ببجي في مصر

تختلف أسعار شحن الشدات في مصر عن سعرها بالمملكة السعودية، حيث تبلغ الأسعار كالآتي: