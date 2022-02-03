نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلومات لا تعرفها عن لعبة جراند ثفت أوتو 6 الإصدار الجديد 2022 Grand Theft Auto Sixth في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا بحثنا عن أكثر الألعاب المنتظرة هذا العام ستأتي جراند ثفت أوتو 6 في المركز الأول، حيث ازداد البحث خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير للغاية، كما هناك من ينتظر أية معلومات توضح متى ستأتي، ولكننا في صدد أي خبر يأتي عنها حيث تشير جميع المؤشرات إلى تواجد العديد من التطورات التي لم يسبق وأن رأيناها في لعبة من قبل، كما أن GTA دائماً ما تعرف بأنها الأفضل على وجه الإطلاق وأكثر الألعاب شهرة على مر التاريخ، دعونا نتحدث عنها.

معلومات لا تعرفها عن لعبة جراند ثفت أوتو 6

ينتظر الجميع أية معلومات تحدثنا عن الإصدار الجديد والنسخة الثانية من أعظم السلاسل على الإطلاق جراند ثفت أوتو 6، ولكن كل ما يأتي لا يعتبر مؤكدًا، فمنذ أن قامت Rockstar بإصدار هذه النسخة بعام 2013 وهي غير مصرحة عن أي شيء جديد للعبة، كمآ أنها تتكتم عن صدور أي شيء خاص بها، لنصنف اية أخبار تأتي بأنها إشاعات وتطلعات من محبي وعشاق اللعبة الأعظم في التاريخ.

فكن الطبيعي أن يكون بين كل إصدار واخر فقط خمسة أعوام، وبما أن الإصدار الأخير من اللعبة جاي بعام 2013 توقعنا أن الجديد سيكون بعام 2018 ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق، لذلك يبحثون عن المعلومات التي توضح ظهورها من جديد، كما يرغبون في أن تأتي بأحدث إصدار لها على جميع الأجهزة وليس الحاسب الآلي فقط.

أين ستقع أحداث جراند ثفت أوتو 6؟

يقول الجميع بأن الكثير من عشاق اللعبة نادي بأن تكون هذه النسخة في San Andreas حتى تتشابه مع النسخ السابقة، ولكن قد تكون الجديدة بإحدى المدن الآسيوية أو المدن الإنجليزية، حيث ستبتعد كثيراً عن مدن أمريكا الشمالية، أو قد يحدث العكس وتكون اللعبة مثل الأعوام السابقة بنفس المكان.

وعند التحدث عن الزمن الذي تدور به اللعبة سيكون بداخل حقبة السبعينات والثمانينات، ولكن هذا حديث غير مؤكد على الإطلاق فقط كلام يحدث من محبي اللعبة، كما جاءت بعض التسريبات التي توضح أن اللعبة ستأتي بعدة شخصيات رئيسية وليست واحدة يصل عددهم إلى أربعة أشخاص، وكذلك تغيير في تصميم الملابس كثيراً وستأتي الشركة لتوضيح كافة الأحاديث المزعومة عنها حتى نتأكد من كل هذه المعلومات.