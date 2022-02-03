نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل GTA V APK للاندرويد 2022 جميع نسخ لعبة Grand Theft Auto للجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغيل GTA V APK للاندرويد ، هناك النسخ العديدة من لعبة Grand Theft Auto. التي تعمل على الهواتف الأندرويد والايفون وهواوي. وجميع هذه النسخ تخص شركة روكستار جيم كما أن هناك نسخ أخرى تحمل نفس نظام اللعبة ولكن ليس لنفس التصميم أو المهام الموجودة في إصدارات لعبة GTA V الأصلية. كما هناك على شبكة الأنترنت بعض الطرق التي هي غير رسمية ولا يمكن إتباعها إطلاقا. لأنها تطلق اللعبة بنظام مجاني مقابل أختراق هاتفك. لذلك يجب إتباع الفقرات التالية للحصول على نسخ جاتا جميعها. حيث سيتم عرض عليكم إصدارات لعبة Grand Theft Auto: San Andreas، لعبة Grand Theft Auto: Vice city، كذلك جراند ثفت أوتو 5. على الهواتف. فتابعوا معي التالي.

تشغيل GTA V APK للاندرويد إصدار GTA: San Andreas

لعبة Grand Theft Auto: San Andreas هي أفضل نسخة وأشهرها على الإطلاق من روك ستار جيم. كما أنها حصلت على جائزة جينيس للأرقام القياسية في حجم مبيعات هذا الإصدار التي وصلت إلى مليار دولار كما انها تخطت أيضا ذلك الرقم الكبير كأول نسخة من الألعاب التي تعمل بالفيديو. ويسعى محبي اللعبة على الحصول على أفضل طريقة للحصول على GTA: San Andreas للجوالات. حيث أن الطريقة التالية هي الوحيدة الأمنة على هاتفك.

تشغيل GTA V APK للاندرويد يتطلب التوصيل لخدمات الأنترنت والدخول من خلال أيقونة جوجل بلاي.

يتطلب التوصيل لخدمات الأنترنت والدخول من خلال أيقونة جوجل بلاي. والبحث عن لعبة Grand Theft Auto: San Andreas من مستطيل البحث.

من مستطيل البحث. ثم يجب عليك شحن بطاقتك الائتمانية برصيد كافي لأن قيمة اللعبة 30 ريال سعودي.

بعد الدفع يتم أنتظار بضع دقائق لتنزيل لعبة GTA V الأصلية بنجاح.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto: Vice city للاندرويد

هذا الإصدار أيضا شهير جدا نظرا لأنه الأقدم حيث أنه أولي نسخ ROCK STAR GAME. الذي تم إنزاله في 2001 وهى لعبة سرقة السيارات الكبرى. أو لعبة حرامي السيارات الكبرى. والتي تضمن نظام فريد في اللعب والمهام كما أشتهرت لعبة Grand Theft Auto فايس سيتي بنظام ثلاثي الأبعاد. ويتم تشغيل GTA V APK للاندرويد من خلال الفقرة التالية.

الاتصال عبر الأنترنت من نقطة الواي فاي في الجوال.

ثم البحث عن لعبة Grand Theft Auto: Vice city في متجر جوجل.

في متجر جوجل. كما يجب دفع القيمة إلكترونيا 25 ريال سعودي فيجب تزويد بطاقة الائتمان بهذا المبلغ.

ثم الأنتظار لبضع لحظات ليتم تثبيت لعبة GTA V الأصلية على الجوال.

طريقة تحميل لعبة GTA 5 للاندرويد 2022

جراند ثفت أوتو 5 هي تشبه كثيرا إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. كما أن يتم لعبها على أرضية نفس الولاية وهي سان أندرياس. كما أنها متضمنة ثلاثة أشخاص يسرقون ويعملون عمليات سطو على البنوك. كذلك يتم اللعب بالثلاثة أشخاص معا كل شخص لدية مهمة مخصصة له. وهناك نظام أخر وهو اللعبة بشخص واحد فقط. وطريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 تختلف قليلا عن تحميل أى إصدار أخر لذلك لا توجد على جوجل بلاي نظرا لأن شقيقتها سان اندرياس يكن تحميلها من جوجل بلاي ويتم تحميل لعبة GTA 5 للاندرويد من خلال الخطوات التالية.

أولا نقوم بفتح جوجل كروم ونبحث على روكستار جيم.

ثم التسجيل بإيميل جوجل على الموقع ويتم البحث فيه عن تشغيل GTA V APK للاندرويد .

. سوف تظهر إصدارات متنوعة ويجب خيار جراند ثفت أوتو 5 لنسخة الأندرويد.

لنسخة الأندرويد. كذلك أيضا مثل الإصدارات السابقة يجب تزويد بطاقة الدفع الإلكتروني بمبلغ 35 ريال سعودي. ثم الانتظار بضع لحظات للتثبيت على الهاتف.

وإلى هنا وصلنا لنهاية طرق تحميل إصدارات لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ، لعبة Grand Theft Auto: Vice city، وجراند ثفت أوتو 5. حيث أن هذه الطرق الرسمية والأمنة على هاتفك ليتم تشغيل GTA V APK للاندرويد بنجاح. نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.