نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية أدخال تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات وفك الشفرة لمشاهدة مصر والكاميرون في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية أدخال تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات بدون تشفير التي مازال البحث عليها مستمر بكثرة نتيجة تمكن القناة من إذاعة بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، والتي وصلت إلي المراحل النهائية بعد أن استطاع منتخب السنغال الفوز في الدور قبل النهائي والصعود للدور النهائي على حساب بوركينا فاسو، فيما ينتظر اليوم الملايين مباراة مصر والكاميرون بعد تأهيل مصر الدور النصف نهائي بعد فوزه علي منتخب المغرب، ويتم معرفة التردد للقناة علي النايل سات والتلفزيون الجزائري الأرضي.

كيفية أدخال تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

يمكنكم مشاهدة البطولات العالمية والعربية على تردد القناة الجزائرية Programme National الأولي بث مباشر عن تريد استقبال الترددات التالية:



القمر الصناعي النايل سات.

التردد 11680.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب H

تردد التلفزيون الجزائري القناة الأرضية

القمر الصناعي يوتلسات.

التردد 11060.

معدل الترميز 23700.

الاستقطاب H.

تردد القناة الأرضية علي النايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد ١١٦٨٠.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

الاستقطاب H.

كيفية تنزيل قناة الأرضية الجزائرية الأولي علي الريسفر

البحث باستخدام الريموت.

الدخول إلي قائمة الخيارات علي الريسفر واختيار القمر الصناعي الذي تريده لتفعيل القناة.

النقر علي زر التركيب.

يتم كتابة التردد للإضافة القناة علي القمر الذي نرغب فيه.

نضيف الاستقطاب ،تصحيح الخطأ، معدل الترميز.

وأخيرا نقوم بالبحث علي القناة الأرضية الجزائرية الأولي في الريسفر نجدها ضمن القنوات.

تردد جميع القنوات الأرضية الجزائرية بدون تشفير

القمر الصناعي سهيل عرب سات.

الاستقطاب V.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

التردد 11785

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي Hot Bird.

الاستقطاب H.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

التردد 12577.

تردد قناة الجزائرية الأولى الأرضية

القمر الصناعي Astra

الاستقطاب V.

معدل الترميز 22000.

التردد 11597.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي Intelsat.

الاستقطاب H.

معدل الترميز 15910.

التردد 12232.

فك شفرة قناة الجزائر الأرضية

عند القيام بإدخال التردد علي الريسفر الخاص بالقناة يتم أدخال شفرة القناة لأنها مشفرة ويتم أدخال هذا 1100001100000000 بعد أدخال التردد لفك الشفرة.

كيفية تنزيل تردد قناة الجزائرية الأرضية علي النايل سات بالتفصيل

أولا الضغط علي زر القائمة.



النقر علي كلمة Options من القائمة.

اختيار التثبيت يدوى Manual Installation،

اختيار القمر الصناعي الذي تود الرغوب به.

القيام بكتابة التردد.

انتخاب التردد الأفقي H.

ترشيح معدل الترميز بالكتابة ثم الضغط علي ok.

الانتظار ثم يتم البحث تجد القناة علي الريسفر بعد حفظها.

كيفية أدخال تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات.