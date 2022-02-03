كيفية تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 أحدث إصدار بطريقة رسمية

كشفت شركة غارينا مؤخراً النقاب عن أحدث إصدار من لعبة جراند ثيفت أوتو 5 اللعبة الأشهر في تاريخ عالم ألعاب الفيديو كما أعلنت عن الإضافات والمميزات الجديدة التي ينفرد بها هذا الإصدار، ولهذا أثار عشاق الأكشن والإثارة العديد من التساؤلات خلال الأونة الأخيرة عن طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 أحدث إصدار بطريقة رسمية حتى يبدأوا في اللعب والتنافس مع أقوى اللاعبين حول العالم، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقال اليوم وذلك ضمن تغطيتنا الشاملة لكافة المواضيع والأمور التي تشغل تفكير القارئ الكريم.

كيفية تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو

تم اصدار لعبة جراند ثيفت أوتو 5 عام 2013 من قبل عملاق الألعاب الإلكترونية شركة غارينا وقد استطاعت منذ ذلك التاريخ أن تحشد العديد من المعجبين والممارسين في جميع أنحاء العالم وعلى مستوى جميع الفئات العمرية وذلك بفضل أجواء الإثارة والتشويق التي تضفيها على مناخ اللعب فضلاً عن مميزاتها الرائعة والتي لا تجدها في أية لعبة أخرى بالإضافة إلى التحديثات المستمرة والإضافات التي يتم تزويد اللعبة بها بشكل دوري لمواكبة تطلعات اللاعبين وتنفيذاً لرغباتهم ولهذا تتزايد عمليات البحث يومياً عبر محرك البحث جوجل عن طريقة تحميلها وتثبيتها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية خاصةً بعد طرح الإصدار الجديد منها، وفي هذا الصدد نقدم لكم من خلال السطور التالية طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 على جهاز الكمبيوتر.

في البدء يجب فتح محرك البحث جوجل وكتابة اسم الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصممة للعبة.

اضغط على الرابط الأول الذي سيظهر لك ضمن نتائج البحث.

اكتب اسم اللعبة في صندوق البحث ثم قم بالضغط على زر Search.

اضغط على أيقونة اللعبة وبعدها ستتحول مباشرة إلى الصفحة الرئيسية الخاصة باللعبة ومنها يمكنك الضغط على زر تثبيت.

عليك اتباع الخطوات المطلوبة منك لإتمام عملية التثبيت وبعد أن تنتهي يمكنك فتح اللعبة من خلال أيقونتها التي ستظهر على شاشة سطح المكتب.

تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو على الهواتف الذكية

كما يمكنك ممارسة اللعبة على هاتفك الذكي وذلك من خلال تحميلها عبر متجر جوجل أو أپ ستور والبدء في استخدامها.