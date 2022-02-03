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عمر شويل - جدة تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022 لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون اليوم، حيث يهتم عشاق ومحبي الساحرة المستديرة بمتابعة مباراة المنتخب المصري ومنتخب الكاميروني على القنوات المفتوحة وذلك ضمن أحداث مباريات وفعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022، وتلعب هذه المباريات في دور الأربعة وهو دور النصف النهائي من البطولة، حيث تمكن المنتخب المصري من صعود إلي هذا الدور بعد الانتصار الصعب خلال المباراة المثيرة أما المغرب يوم الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف واحد حيث جاء هدف الانتصار في الدقيقة 99 من الشوط الإضافي الأول بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، وسوف نستعرض في هذه المباراة التردد الخاص بالقناة العربية المفتوحة مجانا على القمر الصناعي النايل سات والتي سوف تذيع وتبث أحداث المباراة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022 لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون اليوم

يبحث الكثير من مشجعين المنتخب المصري في مصر بشكل خاص والمشجعين على مستوى الوطن العربي والعالم بشكل العام في البحث عن تردد للقنوات تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والكاميرون مجانا ، وحيث أعلنت القناة الجزائرية الارضية National Programm HD المفتوحة مجانا عبر القمر الصناعي النايل سات عن نقل المباراة الخاصة بالدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022 والتي تلعب على أرض الكاميرون.



الكاميرون صاحبة الأرض والجمهور في المباراة، وقد امتلكت مجموعة قنوات بى ان سبورتس القطرية عن الحقوق الحصرية عن نقل وبث أحداث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي يتم أداعتها عبر قنواتها المشفرة وهى قناة bein sport 1 HD MAX وقناة bein sport 2 HD MAX، ولكن على الجانب الأخر تمكنت القناة الجزائرية من شراء حقوق البث لنقل وأذاعه عدد عشرة مباريات من بطولة كأس الأمم الأفريقية وهما مباراة الافتتاح و ثلاثة مباريات في دور المجموعات مباراتي في دور ال16 ومباراتي في دور ربع النهائي ومباراة في دور النصف النهائي وأخيرا مباراة نهائي البطولة، وقد أعلنت قناة الجزائرية الأرضية National Programm HD عن إذاعة ونقل وبث مباراة المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني في دور النصف النهائي، وسوف نستعرض إليكم البيانات والتردد الخاص بقناة الجزائرية الأرضية لمشاهدة المباراة مجانا.

تردد القناة المفتوحة National Programm HD الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

ازداد البحث على تردد القناة المفتوحة National Programm HD الجزائرية الناقلة لمباراة المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني في دور النصف النهائي ضمن أحداث بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي من المقرر أن تلعب اليوم الموافق 3 فبراير عام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وعلى ملعب باول بيا ستاديوم فى الكاميرون حيث أنها الدولة المنظمة للبطولة وتحت أدارة الحكم الكبير بكارى جاساما الشهير في إفريقيا، وبعد أعلان القناة الجزائرية الأرضية المفتوحة National Programm HD عن أذاعتها المباراة اليوم يهتم الكثير من محبي رياضة كرة القدم ومشجعين المنتخبين وأيضا مشجعين كرم القدم في الشرق الأوسط بالحث عن تردد القناة لكى يتمكنوا من مشاهدة المباراة، ولمعرفة تردد القناة المفتوحة National Programm HD الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في أمم إفريقيا يرجى ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على البيانات الأتية:



اسم القناة الجزائرية الأرضية أو National Programm HD.

القمر الصناعي النايل سات.

التردد 11680.

معدل الترميز 27500

الاستقطاب افقي.

طريقة فتح شفرة البيس قناة الجزائرية الأرضية National Programm HD

بعدما قررت القناة الجزائرية ألأرضية National Programm HD عن أعلانها في إذاعة ونقل وبث مباراة المنتخب المصري والمنتخب الكاميروني في الدور النصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022 بشكل مجاني، يهتم الكثير من المواطنين المصريين وجميع مواطني الوطن العربي في طريقة فتح الشفرة الخاصة بقناة الجزائرية الأرضية National Programm HD والتي تكون على نظام البيس، ولكى تستطيع من فتح القناة بشكل دائم وبدون تقطيع يرجى ضبط وإدخال الشفرة الخاصة بالقناة على أجهزة استقبال أشارة القمر الصناعي (الريسيفر)، وتكون شفرة قناة الجزائرية الأرضية National Programm HD كالتالي:



الشفرة بالأرقام وهى 1100000000000000 ( عدد اثنين واحد وعدد أربعة عشر صفر).

وفى النهاية قد شرحنا إليكم أيها السادة في المقال القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة المنتخب المصري ومنتخب الكاميرون في دور قبل النهائي من أحداث بطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022 والتي سوف تلعب اليوم وأيضا وضحنا التردد الخاص بقناة الجزائرية الأرضية الناقلة للمباراة مجانا على القمر الصناعي النايل سات كذلك البيانات الخاصة بقناة National Programm HD المفتوحة والتي سوف تذيع المباراة وأخيرا طريقة فك شفرة البيس الخاصة بقناة الجزائرية الأرضية National Programm HD بالأرقام وخطوة بخطوة وبشكل واضح وصحيح.