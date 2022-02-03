مواصفات هاتف Samsung Galaxy note 4 وسعره في السعودية ومصر

أطلقت شركة سامسونج هاتف Samsung Galaxy note 4 في عام 2014 م وبالتحديد في شهر سبتمبر ولكن تم إطلاقه في الأسواق العالمية في شهر أكتوبر، حيث تم تطوير الهاتف وتزويد بالعديد من الإضافات، فقد حقق ذلك الإصدار نجاح ملموس في الأسواق ونال إعجاب المستخدمين، ففي ذلك المقال نعرفكم متابعينا علي أهم مواصفات الهاتف وما العيوب الموجودة به.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy note 4

يدعم هاتف Samsung Galaxy note 4 شبكات الجيل الرابع 4G.

يدعم الإصدار شريحة اتصال واحدة من النوع Micro-SIM.

أبعاد الهاتف 153.5*78.6*8.5 مم والوزن 176 جرام.

الشاشة نوعها سوبر أموليد، وقياسها 5.7 بوصة، أما عن الدقة 1440 في 2560 بكسل بمعدل كثافة 518 بكسل لكل بوصة.

تدعم الشاشة معدل الحماية كورنينج غوريلا 4.

نظام تشغيل الهاتف اندرويد كيت كات 4.4 ويتوفر إمكانية التطوير الى مارشيمللو v6.0.1.

بطارية الهاتف نوعها Li-Ion 3220 mAh وتقبل الإزالة عكس بعض الإصدارات الأخري.

دقة الكاميرا الأمامية 3.7 ميجا بكسل والعدسة بفتحة قياسها 1.9 F.

دقة الكاميرا الخلفية 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2 وبفلاش ثنائي نوعه ليد، وبها خاصية الضبط التلقائي.

تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة 2160 بكسل.

تدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل.

الهاتف متوفر بإصدارات يختلفان في المعالج، فمعالج النسخة الأولي نوعه Qualcomm Snapdragon 805 وهو رباعي النواة وتردده 2.7 جيجا هرتز والمعالج الرسومي نوعه Adreno40.

النسخة الثانية للهاتف بمعالج نوعه Exynos 5433 وهو معالج ثماني النواة، أربعة منهم بتردد 1.3 جيجا هرتز من النوع Cortex A-53، والأربعة الآخرين بتردد 1.9 جيجا هرتز نوعه Cortex A-57 ومعالج رسومي Mali-T760 MP6.

الهاتف يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

يدعم الهاتف خاصية قراءة البصمة.

ذاكرة التخزين الأساسية 32 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 3 رام.

يوجد مع الهاتف قلم S-Pen.

يتوفر الهاتف بالألوان الآتية: اللون الأسود، اللون الأبيض، اللون الزهري، اللون البرونزي.

عيوب هاتف Samsung Galaxy note 4

الهاتف ليس به راديو أف أم.

الهاتف لا يقاوم الماء والغبار.

يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي ولكنه يلزم تواجد غطاء للظهر.

مدخل USB اصدار 2.0

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