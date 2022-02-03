نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الجزائرية الأرضية programme national الناقلة مباراة مصر والكاميرون في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينقل تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات (programme national )، مباراة مصر والكاميرون الليلة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، وستكون القناة من بين القنوات الرياضية التي لها حقوق نقل المباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتوفي وسيلة جديدة للمواطنين العرب من محبي وعشاق كرة القدم في متابعة المنتحب المصري وهو يخوض واحدة من أقوى المباريات في المنافسة على الصعود لمنصة التتويج ورفع الكأس والحصول على البطولة الثامنة في حالة ما كتب الله له التوفيق.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022

حاز تردد قناة الجزائرية الأرضية programme national المشفرة على النايل سات اهتمام الكثير والكثير من المواطنين العرب، خاصةً في مصر والجزائر وتونس، بعد ان نقلت القناة العديد ن مباريات كأس أمم إفريقيا على النايل سات، رغم انها من القنوات المشفرة لكن بطريقة ما يتم إدخال كود منه يتم فتح القناة، ويستمتع محبي كرة القدم بمتابعة مباريات أكش أمم إفريقيا للمباريات المنقولة وكذلك الاستوديو التحليلي لأهم الأحداث التي مرت بها اللقاءات في منافسة قوية نحو لقب الكان 2022، من الدولة المستضيفة، والدول المشاركة.

يمكن ضبط الاستقبال على جهاز الريسيفر على قيمة تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022 كما يلي:

اسم القناة الجزائرية الأرضية التردد 11680 الاستقطاب أفقي الترميز 27500 تصحيح 5/6

مباراة مصر والكاميرون على الأرضية الجزارية programme national

أعلنت القناة الجزائرية الأرضية أنه سوف تنقل مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، والتي ستقام بين منتخب مصر ومنتخب الكاميرون مساء الخميس الموافق 3 فبراير 2022، وهو الأمر الذي أسعد الآلاف ممن تمكنوا من استقبال تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، ويمكنهم التعامل مع نظام التشفير الخاص بها، وبالتالي إمكانية متابعة المباراة من وقت بدايتها وانطلاق صافرة الحكم.

مواجهة قوية وحاسمة بين مصر والكاميرون على الاستاد الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية، حيث تأهل المنتخبين إلى دور نصف النهائي، ليضربا موعد يترقبه الملايين في القارة السمراء لمعرفة ما ستسفر عنه نتيجة المباراة القوية والتي تكاد تكون بمثابة نهائي مبكر للبطولة كما وصفها الخبراء، وبالأخص بعض التصريحات الإعلامية التي صدرت عن رئيس الاتحاد الكاميروني “إيتو”، وتحدث فيها عن المباراة ووصفها بالحرب، الامر الذي أثار ضجة كبيرة وردود فعل تستنكر ما جاء على لنسان إيتو.