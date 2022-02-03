سعر ايفون 13 برو Max اصدار عام 2022 في مصر والسعودية علي Amazon و مواصفات Iphone pro max

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سعر هاتف Iphone pro max في السعودية

تم توفير جميع سلسلة هواتف ابل مثل ايفون 13 وايفون 13 برو ماكس وايفون 13 ميني في اسواق السعودية ، وأيضا تم توفيرها بمختلف الألوان مثل اللون أزرق سيبرا واللون الذهبي والفضي واللون الرمادي الداكن وأيضا تم توفير ايفون 13 برو Max باللون الوردي الرائع حيث يفضلة الكثير من السيدات الراقيات ، ولكن يبحث الكثير عن كم سعر ايفون 13 برو وبرو ماكس فس مصر والسعودية بمختلف العملات .

كذلك تم توفير ايفون برو ماكس في اسواق السعودية بسعر يصل إلي 5200 ريال سعودي ، للإصدار الذي يحمل سعه تخزين تصل إلي 128 جيجا بايت ، وأيضا تم توفير الإصدار الذي يحمل سعه تخزينية تصل إلي 256 جيجا بايت بسعر 5700 ريال سعودي ، سعر ايفون 13 برو Max اليوم في السعودية إصدار التخزين بسعه 512 جيجا بايت بسعر 6700 ريال سعودي .

سعر ايفون 13 برو ماكس اصدار عام 2022 في مصر

يبدأ سعر آيفون 13 برو ماكس في الاسواق المصرية بسعر يبد أ من 1099 دولارا أمريكي،بما يقارب إلي 17 ألف و200 جنيه مصري لإصدار النسخة التخزينة بسعة تصل إلي 128 جيجابايت بمختلف الوانة.

في الاسواق المصرية بسعر يبد أ من 1099 دولارا أمريكي،بما يقارب إلي 17 ألف و200 جنيه مصري لإصدار النسخة التخزينة بسعة تصل إلي 128 جيجابايت بمختلف الوانة. كذلك يصل سعر نسخة الاصدار الذي يحمل سعة تخزين 256 جيجابايت ،حوالي 1199 دولار وهذا يعادل ال 18 ألف و500 جنيه مصري.

كذلك يصل سعر نسخة 512 جيجابايت، بحوالى 1399 دولار امريكي ، وهذا يساوي تقريبا إلي 22 ألف جنيه .

و سعر ايفون 13 برو ماكس اليوم في مصر لنسخة الذي تحمل سعة تخزين 1 تيرابايت ، يصل إلى 1599 دولار أمريكي ، مايعادل تقريبيا 25 ألفا جنيه مصري.

كم سعر Iphone pro max علي Amazon

كذلك يصل سعر هاتف ايفون 13 Pro Max ، جيجا بايت 256، باللون الازرق سييرا ب 23،838 جنية مصري. كذلك يختلف السعر علي حسب أختلاف اللون والسعة التخزينية للإصدار ويختلف أيضا سعر ايفون 13 برو Max اليوم في السعودية علي امازون حسب المنطقة والعملة التي تستخدمها.

مواصفات Iphone pro max إصدار عام 2022



يتم إصدار ايفون 13 برو ماكس بإبعاد مختلفة ومتعددة مثل :160.8×78.1×7.7 ملم مع وزن 240 جرام. يدعم Iphone pro max إصدار عام 2022 شريحتين مختلفين للاتصال كنوع نوع Nano Sim و eSIM . من اهم مواصفات الهاتف أنه مقاوم عالي الجودة ضد الماء والاتربه وذلك بشهادة شهادة الـ IP68 ، مما يجعلك تتمكن من أن تضع الهاتف في الماء علي بعد يصل إلي 6 أمتار لمدة ثلاثين دقيقة دون أن يتعرض ايفون 13 برو ماكس لاي ضرر .

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