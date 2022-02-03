تفاصيل مواصفات وسعر Xiaomi 11i HyperCharge

أعلنت شركة شاومي عن استعدادها لإطلاق أحدث إصدار من هواتف Xiaomi، وأوضحت التسريبات الأخيرة للهاتف تفاصيل المواصفات الخارجية، والإمكانيات الحديثة للبرامج كما أضافت الشركة أن الإصدار هو Xiaomi 11i SuperCharge وقد أفادت التقارير الأخيرة أن الإصدار هو هاتف Redmi Note 11 Pro Plus،.

موعد انطلاق Xiaomi 11i SuperCharge

سينطلق هاتف Xiaomi 11i SuperCharge في السوق الهندي يوم الخميس السادس من شهر يناير الجاري، وسينطلق في باقي الأسواق خلال الفترة المقبلة بعلامة تجارية جديدة، وذكرت الشركة مجموعة من الخاصيات المميزة للإصدار الجديد.

يشهد الهاتف مجموعة من التغييرات في التصميم الخارجي على عكس التصميمات القديمة لهاتف Xiaomi وأفادت التقارير أن التصميم الجديد سيأتي مشابهاً إلى تصميم هواتف الآيفون مسطحة الإطار.

مواصفات هاتف Xiaomi 11i SuperCharge

يأتي الهاتف بتصميم خارجي مسطح الإطار، وتبلغ أبعاد الهاتف الجديد 163.5×76.1×8.3 ويبلغ وزنه 204 جرام.

سعة التخزين 128 و 256 جيجا بايت وذاكرة الوصول العشوائي 6 و8 رامات لإصدار الـ 128 جيجا و8 رامات لإصدار 256 جيجا بايت.

لا يدعم الهاتف الذاكرة الخارجية.

الهاتف مزود بثلاث كاميرات الكاميرا الأساسية بدقة 108 ميجا بكسل والثانية والثالثة بدقة 8 و 2 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 16 ميجا بكسل ومزودة بمميزات جديدة وتقنية الـ HDR.

الاطار الخارجي للهاتف من البلاستيك بدلاً من الإطار المعدني.

معالج الهاتف mediaTek Dimensity 920 ثماني النواة.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس وتصل سرعة الإنترنت لشبكات ال4G إلى 2.7 جيجا بايت.

مميزات هاتف Xiaomi 11i SuperCharge

الكاميرا مدعومة بخاصيات تصوير مميزة مثل وضع التصوير الليلي، وعزل الخلفية، وخاصية العنونة الجغرافية للصور.

يمكنك تصوير فيديو احترافي بدقة 2160 بكسل جودة الـ Full Hd.

خاصيات الحماية المختلفة لمستشعر البصمة، والتعرف على الوجه، والنمط السري، والنقش.

الهاتف مقاوم للغبار والأتربة ورذاذ المياه فقط.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 120 واط.

محتويات العلبة شاحن بقدرة 120 واط وجراب للحماية ودبوس لإخراج الشريحة وكابل Usb.

ألوان هاتف Xiaomi 11i SuperCharge

الأسود.

الأخضر.

الأرجواني.

سعر هاتف Xiaomi 11i SuperCharge