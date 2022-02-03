نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا مباراة مصر والكاميرون القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجانا القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022 علي النايل سات وجميع الأقمار الصناعية، تلك الخدمة المجانية التي مازلنا نقدمها إليكم عبر موقعكم ثقفني منذ بدء بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، ووصلنا معكم لموعد مباراة مصر ضد غينيا والتي تنطلق بعد لحظات على مجموعة من القنوات الفضائية المجانية بخلاف إذاعة المباراة على مجموعة قنوات Bein sports المشفرة، خلال السطور التالية نقدم إليكم باقة متعددة من الترددات التي قامت بإذاعة جميع مباريات الدور الأول من أمم إفريقيا.

مجانا مباراة مصر والكاميرون القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية 2022

تتصدر بعض القنوات العربية والإفريقية مؤشرات البحث بعد نجاحها في إذاعة المباريات الأولي من البطولة الأفريقية، فمن أهم هذه القنوات التالي:



فضلاً عن القناة الحصرية التي اشترت كافة البطولات الرياضية بي ان سبورت، والتي تتطلب عند تشغيلها دفع رسوم اشتراك قد تتجاوز 900 جنية بالمصري، لذا تجد الملايين يبحثون عن القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات كأس الأمم الأفريقية

القناة فوكس سبورت. القمر الصناعي نايل سات. معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي. التردد 12284.

القناة النبأ الليبية التردد 11096 القمر الصناعي نايل سات. معدل الترميز 27500. الإستقطاب أفقي.

القنوات الأفريقية الناقلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٢٢

تردد قناة تيلي تشاد الناقلة لبطولة الأمم مجانا

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة آرينا سبورت على هوت بيرد

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة RTI 1 على يوتلسات

التردد: 11996.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة RTB بوركينا فاسو

التردد: 11900.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: يوتلسات 9e.

يذكر أن أهم المباريات التي يتم نقلها مجانا على هذه القنوات هي مباراة مصر ضد غينيا التي تقام يوم السبت الخامس عشر من شهر يناير من العام الجديد 2022، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

بدأ المنتخب الوطني المصري البطولة الأفريقية بهزيمة قاسية أمام المنتخب النيجيري، ومن بعدها بدأت موجة الفوقان للمنتخب الوطني المصري وحقق انتصار على منتخب السودان وغينيا بهدف نظيف ومن ثم صعد إلي الدور 16 ليواجه منتخب كوت ديفوار ساحل العاج واستطاع المنتخب الوطني المصري الفوز وبركلات الترجيح، وتمكن من الصعود إلي الدور 8 ليواجة المنتخب المغربي فيستطيع منتخب مصر الفوز بهدفين لهدف واحد جاء بعد امتداد المباراة إلي وقت إضافي.

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